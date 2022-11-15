客機降落突遭子彈射穿 女國會議員險爆頭 原來呢啲人向飛機開槍

中東航空(Middle East Airlines，MEA)一架客機上周四在黎巴嫩首都貝魯特一個機場降落時，不偏不倚被子彈射穿機身，當時該國一名國會議員剛巧在機上，她事後在Twitter發圖文表示，子彈命中她頭部上方位置，從照片可見，機艙上方穿了一個大洞。
子彈首次射進機艙
英國《每日郵報》報道，類似的空中驚魂在當地見怪不怪，原因是私人擁槍在黎巴嫩相當普遍，根據傳統，每當節慶、婚禮、葬禮、公開演說及考試放榜等，民眾就會向天鳴槍慶祝或致意，事發當日早上，客機從約旦飛抵貝魯特，在貝魯特Rafic Hariri國際機場降落時，被一發流彈擊中，所幸沒造成傷亡。報道指，流彈來自機場毗鄰的住宅區，未知居民因何事而嗚槍。
MEA總裁Mohamad El-Hout表示，已有7、8架飛機被「喜慶流彈」擊中，但飛機移動期間子彈貫穿機身、進入機艙則是首次。
女議員險中槍 謝天謝地
黎巴嫩女國議員Paula Yacoubian是機上乘客之一，她事後在Twitter發布照片還原驚險一瞬間，只見座椅上方隔熱層留下一個大洞，裡面的物料外露。她在帖文表示，當時坐在2F座位，事件就發生在「她頭部上方」，「除了跟大家說聲早安，還必須說聲謝天謝地我還活著，不受管制的武器和流彈必須取締」。
Mohamad El-Hout亦呼籲當局禁止向天鳴槍這種傳統慶祝活動，「因這是危及航空及機場安全的源頭」。
因以往曾發生多宗致命致傷事故，當局不但不停警告居民須注意安全，也正試圖禁止這項傳統活動。2020年底除夕，黎巴嫩東部有民眾開槍慶祝跨年，一名敘利亞女子被流彈擊中頭部死亡。同年9月，該國足球明星Mohamed Atwi在貝魯特街頭，亦身中居民在喪禮後發射的流彈死亡。