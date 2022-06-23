宣傳手機可在水中使用 三星廣告被澳洲法院裁定誤導 罰1400萬澳元

三星電子的澳洲子公司三星澳洲(Samsung Australia)，涉嫌不實宣傳7款手機的防水功能，在廣告中聲稱手機可在水中使用，被澳洲競爭及消費者委員會(ACCC)入稟控告涉虛假、誤導及欺騙性廣告陳述。聯邦法院周四裁定三星澳洲涉誤導消費者，判罰1,400萬澳元(約7,568萬港元)。

ACCC指控，三星澳洲在2016年至18年於網上、電視等逾300個廣告中，宣傳三星Galaxy S7、S7 Edge、A5、A7、S8、S8 Plus和Note8這7款手機具防水功能，可在泳池和海中使用。ACCC稱，收到數百名消費者投訴，指有關手機濕水後便出現問題，很多情況是死機，「防水功能是這些手機的主要賣點」，「很多消費者購買三星手機，可能是受到誤導性廣告影響」。訴訟中，三星只承認於16至18年的兩年半間，其中9個廣告涉誤導。該7款手機上述期間於澳洲售出逾310萬部。

三星早前已承認如果手機在海水或泳池中使用，手機的充電口便可能因腐蝕而受損，三星於其後推出的型號已在軟件和硬件上修正，把問題解決。