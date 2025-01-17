宮崎兩次強震響警號 南海海槽地震機率升至逾80%

繼去年8月7.1級地震，日本宮崎縣近海周一晚發生6.6級地震，有專家指可能是去年的餘震，隨即引發社會對南海海槽地震的憂慮。日本政府地震調查委員會周三公布國內地震機率的最新評估，指出南海海槽今後30年內發生8至9級地震的機率，從70%至80%提高至超過80%。
地震調查委員會以在日本周邊的海底、全國活斷層發生地震的機率進行評估，每年公布評估結果，最新指出南海海槽發生8至9級大地震，在今後30年內發生的機率由原先估計的70%至80%，提升至75%到82%。
地震機率逐年提升
委員會2013年開始估算30年內南海海槽發生大地震的機率，評估為60%至70%；2014年提升至70%；2018年提升至70%到80%。
委員會主席平田直表示：「南海海槽地震可能100年發生一次，每經過一年，發生機率提升約1%，並非機率驟升，但隨時都可能發生，希望民眾做好防震準備。」
委員會指出，日本海溝、千島海溝等發生地震的機率也上升。至於活斷層發生的機率，位於新潟縣的長岡平野西緣斷層帶到去年為止是2%以下(屬於偏高)，這次評估是3%以下(屬於高)。
籲能登居民採取抗震措施
至於去年元旦能登半島7.6級強烈地震，平田表示，「目前地震活動仍頻繁，可能有時會發生大型地震或地震活躍化」，「期望能登半島居民考慮重建社區時，採取抗震措施。」