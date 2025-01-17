宮崎兩次強震響警號 南海海槽地震機率升至逾80%

繼去年8月7.1級地震，日本宮崎縣近海周一晚發生6.6級地震，有專家指可能是去年的餘震，隨即引發社會對南海海槽地震的憂慮。日本政府地震調查委員會周三公布國內地震機率的最新評估，指出南海海槽今後30年內發生8至9級地震的機率，從70%至80%提高至超過80%。

地震調查委員會以在日本周邊的海底、全國活斷層發生地震的機率進行評估，每年公布評估結果，最新指出南海海槽發生8至9級大地震，在今後30年內發生的機率由原先估計的70%至80%，提升至75%到82%。