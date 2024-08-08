宮崎地震｜上調至7.1級 現50厘米高海浪未有損毀報告(多圖有片)

日本九州宮崎縣對出太平洋海面於香港時間今日(8日)下午3時43分發生黎克特制6.9級地震，及後上調為7.1級，暫時未有嚴重損毀報告。

震央位於宮崎東南偏東30公里附近，震源深度30公里。當局向大分縣、鹿兒島縣和愛媛縣沿岸，以及宮崎縣和高知縣發出海嘯警告，料出現一米高海嘯，海嘯已抵達部份沿岸地區，宮崎縣附近海岸出現約50厘米高海浪，九州及西九州新幹線停駛。當局表示，沒接獲核電站異常報告。

社交平台影片可見，當地室內及室外均出現搖晃，有民眾家中物件散亂一地。有在福岡縣北九州的港人表示，在餐廳用膳時突收到手機警報，30秒後隨即感到震動，吊燈在捲晃，一會兒後震動已完結。