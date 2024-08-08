宮崎地震｜日本發「巨大地震注意」警報 九州對出南海海槽大地震機會上升(多圖有片)

日本九州宮崎縣對出太平洋海面於香港時間今日(8日)下午3時43分發生黎克特制6.9級地震，及後上調為7.1級，暫時未有嚴重損毀報告。日本氣象廳隨後發出「巨大地震注意」警報，警告九州對出南海海槽發生大地震機會上升。氣象廳指出如萬一發生最大規模的地震，關東到九州的廣大地區恐有強烈搖晃，從關東到沖繩的太平洋沿岸或遭遇大海嘯，故提醒民眾注意。

震央位於宮崎東南偏東30公里附近，震源深度30公里。當局向大分縣、鹿兒島縣和愛媛縣沿岸，以及宮崎縣和高知縣發出海嘯警告，料出現一米高海嘯，海嘯已抵達部份沿岸地區，宮崎縣附近海岸出現約50厘米高海浪，九州及西九州新幹線停駛。當局表示，沒接獲核電站異常報告。