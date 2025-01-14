宮崎6.6級地震或是去年餘震 日專家警告：大地震發生可能性逐漸增高

京都大學地震學專家山下裕亮助理教授表示，去年地震後，附近地震活動頻繁，在板塊邊界未破裂處可能成為這次的震源，而周一晚的地震可能是去年地震的餘震。

《讀賣新聞》報道，日向灘去年8月8日發生7.1級強烈地震，當局發布「南海海槽地震臨時情報(注意巨大地震)」。氣象廳表示，周一晚向灘地震震源比去年更靠西邊，即是更靠近宮崎縣陸地。

日本宮崎縣外海日向灘周一(13日)晚發生6.6級地震後，氣象廳表示，考慮到未來30年內南海海槽發生大地震的機率為70%至80%，呼籲民眾對大規模地震提高警覺，應在平日做好地震防災準備。

專家：民眾可照常生活 包括去旅遊

日向灘發生7級地震的周期為每20年到30年，山下裕亮指出，「如果這次地震發生在四國或紀伊半島外海，就有必要加強警戒，但這次地震距離較遠，不太可能誘發南海海槽地震」。

參與設計地震資訊發布制度的名古屋大學名譽教授福和伸夫則指，「如同氣象廳等所言，民眾可以照常生活，不僅是正常上班或上學，也包括旅遊等」。但他也表明，「南海海槽大地震發生可能性確實逐漸增高，重點在於民眾應利用這次機會再度確認疏散路線，並固定好家具等，強化因應地震的日常防災準備」。