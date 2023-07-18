害群之馬｜戴安娜王妃「黑羊」冷衫將拍賣　估價可達62.5萬(有片)

英國已故王妃戴安娜曾多次穿著一件織滿白綿羊中有一隻黑綿羊的紅底冷衫，早前在製造商創辦人的閣樓中被發現，它將於今年8月底在國際拍賣公司蘇富比(Sotheby's)拍賣，估計成交價可達8萬美元(折合約62.5萬港元)。

這件由英國針織品牌Warm & Wonderful設計的毛衣，是戴安娜的標誌性衣著之一，將於8月31日至9月14日在蘇富比拍賣。報道指，1981年6月，戴安娜首次在公開場合穿上這件冷衫，和當時的王儲查理斯出席一場馬球賽事，後來亦多次身穿這件冷衫。由於英語中的「黑羊」(Black sheep)又有「害群之馬」之意，令外界猜測她是否想藉此向世界宣告感覺自己就像王室的「害群之馬」，因此成為戴安娜的標誌性衣著。後來因為冷衫的袖口受損，戴安娜就將衣服寄給Warm & Wonderful聯合創辦人Joanna Osborne，詢問是否可以修復，後來Warm & Wonderful寄回一件新冷衫，戴安娜在1983年出席馬球賽事中再次穿上。