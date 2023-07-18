害群之馬｜戴安娜王妃「黑羊」冷衫將拍賣　估價可達62.5萬(有片)

英國已故王妃戴安娜曾多次穿著一件織滿白綿羊中有一隻黑綿羊的紅底冷衫，早前在製造商創辦人的閣樓中被發現，它將於今年8月底在國際拍賣公司蘇富比(Sotheby's)拍賣，估計成交價可達8萬美元(折合約62.5萬港元)。
這件由英國針織品牌Warm & Wonderful設計的毛衣，是戴安娜的標誌性衣著之一，將於8月31日至9月14日在蘇富比拍賣。報道指，1981年6月，戴安娜首次在公開場合穿上這件冷衫，和當時的王儲查理斯出席一場馬球賽事，後來亦多次身穿這件冷衫。由於英語中的「黑羊」(Black sheep)又有「害群之馬」之意，令外界猜測她是否想藉此向世界宣告感覺自己就像王室的「害群之馬」，因此成為戴安娜的標誌性衣著。後來因為冷衫的袖口受損，戴安娜就將衣服寄給Warm & Wonderful聯合創辦人Joanna Osborne，詢問是否可以修復，後來Warm & Wonderful寄回一件新冷衫，戴安娜在1983年出席馬球賽事中再次穿上。
蘇富比：這件冷衫對戴安娜的意義不言而喻
Joanna今年3月在閣樓中發現戴安娜寄回的冷衫，決定將這它及兩件往來書信一起拍賣。蘇富比估計將可以5萬至8萬美元(39萬至62.5萬港元)成交。蘇富比全球時尚主管Cynthia Houlton指：「事實上，她想要一件替換冷衫，兩年後又穿了上這件替換新品，我認為，這件冷衫對她的意義不言而喻。」
The 'black sheep' sweater owned by Britain's late Princess Diana is going under the hammer and could fetch up to $80,000 https://t.co/FoHgOACArj pic.twitter.com/OO1qXWLb0I— Reuters (@Reuters) July 18, 2023