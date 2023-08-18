家中失火 救出妻兒 巴西健身教練折返救狗葬身火場

巴西一名健身教練的家中發生火警，他奮不顧身護送妻女離開火場後，折返拯救愛犬，惜被大火所困。片段可見他在露台上苦苦掙扎，身後是熊熊烈火，而所處樓層又位處10樓，無法躍下逃生，最終慘死在屋內。

英國《太陽報》報道，該場火警發生在7月29日清晨，地點是巴西里約熱內盧一棟住宅。30歲的健身教練塞爾吉奧(Hugo Sergio、圖)家中因為電視機線路問題起火。

塞爾吉奧見狀即當機立斷，決定先送老婆拉里薩(Larissa)及女兒瑪雅(Maya)離開火場。塞爾吉奧憑矯健身手送走妻女後，旋即衝回火場拯救愛犬，沒料此時火勢已經擴大，他無路可退下逃出露台呼救。

片段可見他一度作勢欲跳，似想跳樓逃生，但或見樓層太高下不了決心。最後可見被烈焰及濃煙包圍的他衝回屋內，相信是希望能冒險逃出，惟最終事與願違，其後證實死在火場內。

鄰居勸冷靜別躍下

有鄰居表示，當時聽到塞爾吉奧求救聲，「當時我和妻子在睡覺，我聽到不斷有人尖叫及玻璃碎裂聲，望出窗外看見住客(塞爾吉奧)在露台上，其單位起火」，「塞爾吉奧想跳樓逃生……但有居民叫他冷靜不要跳」。親友均指為救妻女及狗兒而犧牲的塞爾吉奧是英雄。據報其妻女均被燒傷，妻子現已出院，但女兒全身約70%皮膚燒傷，情況嚴重。