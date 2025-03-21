家中泳池驚見長滿刺有鋸齒駭人異物　原來屬於澳洲特種生物

澳洲悉尼一名女子日前在自家泳池中發現一個外型怪異的駭人物體，嚇得她趕緊到社交論壇Reddit求助網民。那物體呈現棕色葉子形狀，表面長滿尖刺，還有一個彷彿長有「牙齒」般的圓形「咀」，令不少網民大呼不可思議。
綜合報道，這名女子在Reddit表示，她居於悉尼市北部，鄰近雷恩科夫國家公園(Lane Cove National Park)，某日在自家泳池中竟發現一個完全不動、外型詭異的「生物」，令她懷疑是否撿到外星生物。她分享的照片顯示，這個「生物」呈現棕色葉子形狀，表面還有著奇特的紋路，最讓人觸目驚心的是，在它的前端還長著白色鋸齒狀的物體，彷彿是生物的「牙齒」一般，相當駭人。
網民認出是澳洲特有物種葉尾壁虎的斷尾
貼文曝光後，立刻引發網民熱烈討論，有眼利的網民認出，這東西其實是澳洲特有物種南部葉尾壁虎(southern leaf-tailed gecko)斷裂的尾巴。報道指，南部葉尾壁虎因為有著寬大、宛如葉子形狀的尾巴而得名，常分布在昆士蘭州東南部和新南威爾斯州北部沿海山脈中。當壁虎遇到威脅時，牠們往往會選擇「斷尾求生」，藉此轉移天敵的注意力好逃之夭夭，而這條斷裂的尾巴，很可能就是壁虎為了保命而犧牲的結果。至於尾巴前端的鋸齒狀白色物體，網民解釋，這其實是壁虎為了方便彈射尾巴而長期演化形成的特殊構造，看似「牙齒」的部分，實際上是壁虎斷裂的肌肉組織。