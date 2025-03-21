家中泳池驚見長滿刺有鋸齒駭人異物　原來屬於澳洲特種生物

澳洲悉尼一名女子日前在自家泳池中發現一個外型怪異的駭人物體，嚇得她趕緊到社交論壇Reddit求助網民。那物體呈現棕色葉子形狀，表面長滿尖刺，還有一個彷彿長有「牙齒」般的圓形「咀」，令不少網民大呼不可思議。

綜合報道，這名女子在Reddit表示，她居於悉尼市北部，鄰近雷恩科夫國家公園(Lane Cove National Park)，某日在自家泳池中竟發現一個完全不動、外型詭異的「生物」，令她懷疑是否撿到外星生物。她分享的照片顯示，這個「生物」呈現棕色葉子形狀，表面還有著奇特的紋路，最讓人觸目驚心的是，在它的前端還長著白色鋸齒狀的物體，彷彿是生物的「牙齒」一般，相當駭人。