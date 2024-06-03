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國際
2024-06-03 19:57:31

家中花園草地忽然有條活魚！醫生百思不得其解 唯有咁樣做 竟成國際熱話｜網上熱話

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這條金魚Alice已經衝出國際。(互聯網)

這條金魚Alice已經衝出國際。(互聯網)

英國紐卡素一名醫生日前突然發現家中花園的草地上，有一件東西在動，看清楚原來是一條活生生的大金魚。更加荒唐的是，這條「金魚Alice」兩日後便成為了「國際巨星」，獲至少2,350萬次瀏覽。

在國民保健服務(NHS)任職心臟科醫生的33歲Ben Beska，6月1日看到一群雀鳥在他家中花園的草地上興緻勃勃地叫嚷。他前往查看時，發現原來有一條金魚在地上晃動，「真的蠻瘋狂的，草地上有條魚。我不知牠如何來到我花園」。

Beska立即把魚放進注了水的容器內，「牠開始游了起來，牠是活的」。他決定養牠，「我立即把貓兒趕出廚房，我不想牠們吃掉該魚，不想令故事悲劇收場」，然後便跑到附近店舖買魚缸及養魚用品。

Beska家中的貓對金魚Alice虎視眈眈。(互聯網) Beska救起金魚的貼文，瞬吸逾2300萬次瀏覽。(互聯網) Beska現在自稱是國際享負盛名的照顧金魚專家。(互聯網) 有人將電影名稱《Finding Nemo》改成《Finding Alice》。(互聯網) Beska對消息已傳遍歐洲感到難以置信。(互聯網) 友人表示不敢相信自己成為了「金魚Alice」這件網上歷史事件的第一身目撃者。(互聯網) Beska買了一大堆養魚物品。(互聯網) 有網民為「金魚Alice」設計商品。(互聯網) 有網民為「金魚Alice」設計商品。(互聯網) 有網民為「金魚Alice」設計商品。(互聯網) 有網民為「金魚Alice」設計商品。(互聯網) Beska現在自稱是國際享負盛名的照顧金魚專家。(互聯網) 金魚Alice。(互聯網) 金魚Alice。(互聯網)

金魚Alice｜命名為「Alice」源於手機自動更正功能

他當日發短訊告訴友人稱家中有「不速之魚」，但打字時系統的自動更正功能，誤把他所打的「it's alive」(牠是活的)，改成「it's alice」(牠是愛麗斯)，於是他決定將錯就錯，把這條金魚命名為「Alice」。

金魚Alice｜金魚Alice瞬吸引逾2350萬次瀏覽

Beska懷疑Alice是被雀鳥從某個池塘抓到後，「甩手」掉進他花園裡。不過他寓所附近並無池塘，估計Alice可能在空中飛了好一陣子，才到達他家花園。事件在社交平台X瘋傳，貼文瞬間吸引逾2,350萬次瀏覽，而英國BBC、《衛報》以及多地傳媒亦有報道事件，令Alice一躍而成「國際巨星」。Beska見事情愈來愈荒唐，也順勢在帳號標明自己是「國際享負盛名的照顧金魚專家」(world renowned expert in goldfish care)。

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更有人為金魚Alice開設X帳號，並衍生出不少「概念商品」。當日收到Beska通知「花園有條魚」的友人，對自己成為了這宗「網上歷史事件」的第一手目擊者，感到難以置信。

十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖）
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