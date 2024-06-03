家中花園草地忽然有條活魚！醫生百思不得其解 唯有咁樣做 竟成國際熱話｜網上熱話

英國紐卡素一名醫生日前突然發現家中花園的草地上，有一件東西在動，看清楚原來是一條活生生的大金魚。更加荒唐的是，這條「金魚Alice」兩日後便成為了「國際巨星」，獲至少2,350萬次瀏覽。

在國民保健服務(NHS)任職心臟科醫生的33歲Ben Beska，6月1日看到一群雀鳥在他家中花園的草地上興緻勃勃地叫嚷。他前往查看時，發現原來有一條金魚在地上晃動，「真的蠻瘋狂的，草地上有條魚。我不知牠如何來到我花園」。

Beska立即把魚放進注了水的容器內，「牠開始游了起來，牠是活的」。他決定養牠，「我立即把貓兒趕出廚房，我不想牠們吃掉該魚，不想令故事悲劇收場」，然後便跑到附近店舖買魚缸及養魚用品。