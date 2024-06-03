家中花園草地忽然有條活魚！醫生百思不得其解 唯有咁樣做 竟成國際熱話｜網上熱話

英國紐卡素一名醫生日前突然發現家中花園的草地上，有一件東西在動，看清楚原來是一條活生生的大金魚。更加荒唐的是，這條「金魚Alice」兩日後便成為了「國際巨星」，獲至少2,350萬次瀏覽。
在國民保健服務(NHS)任職心臟科醫生的33歲Ben Beska，6月1日看到一群雀鳥在他家中花園的草地上興緻勃勃地叫嚷。他前往查看時，發現原來有一條金魚在地上晃動，「真的蠻瘋狂的，草地上有條魚。我不知牠如何來到我花園」。
Beska立即把魚放進注了水的容器內，「牠開始游了起來，牠是活的」。他決定養牠，「我立即把貓兒趕出廚房，我不想牠們吃掉該魚，不想令故事悲劇收場」，然後便跑到附近店舖買魚缸及養魚用品。
金魚Alice｜命名為「Alice」源於手機自動更正功能
他當日發短訊告訴友人稱家中有「不速之魚」，但打字時系統的自動更正功能，誤把他所打的「it's alive」(牠是活的)，改成「it's alice」(牠是愛麗斯)，於是他決定將錯就錯，把這條金魚命名為「Alice」。
金魚Alice｜金魚Alice瞬吸引逾2350萬次瀏覽
Beska懷疑Alice是被雀鳥從某個池塘抓到後，「甩手」掉進他花園裡。不過他寓所附近並無池塘，估計Alice可能在空中飛了好一陣子，才到達他家花園。事件在社交平台X瘋傳，貼文瞬間吸引逾2,350萬次瀏覽，而英國BBC、《衛報》以及多地傳媒亦有報道事件，令Alice一躍而成「國際巨星」。Beska見事情愈來愈荒唐，也順勢在帳號標明自己是「國際享負盛名的照顧金魚專家」(world renowned expert in goldfish care)。
更有人為金魚Alice開設X帳號，並衍生出不少「概念商品」。當日收到Beska通知「花園有條魚」的友人，對自己成為了這宗「網上歷史事件」的第一手目擊者，感到難以置信。