家人堅信恆河水治百病　7歲血癌男童未醫好先浸死(有片)

印度北阿坎德邦(Uttarakhand)周三(24日)發生一宗家庭悲劇，一名7歲男童因罹患末期血癌，家人在絕望之祭，將他帶到恆河浸泡期望「延長他的生命」。惟本已身體虛弱的男童無法承受冬季嚴寒以及浸過頭式的浸泡，最終在家人的誦經聲中被活活浸死。

綜合報道，男童與家人住在德里，當天早上9時因為被醫生判定無法救治並放棄治療，被家人和阿姨帶上的士前往印度教七大聖地之一的赫爾德瓦爾(Haridwar)。的士司機表示，男童雖然明顯病重，但仍捱過逾370公里的車程，期間從男童的家人口中得知他罹患絕症，詎料到他之後被家人活活浸死。