家人堅信恆河水治百病　7歲血癌男童未醫好先浸死(有片)

印度北阿坎德邦(Uttarakhand)周三(24日)發生一宗家庭悲劇，一名7歲男童因罹患末期血癌，家人在絕望之祭，將他帶到恆河浸泡期望「延長他的生命」。惟本已身體虛弱的男童無法承受冬季嚴寒以及浸過頭式的浸泡，最終在家人的誦經聲中被活活浸死。
綜合報道，男童與家人住在德里，當天早上9時因為被醫生判定無法救治並放棄治療，被家人和阿姨帶上的士前往印度教七大聖地之一的赫爾德瓦爾(Haridwar)。的士司機表示，男童雖然明顯病重，但仍捱過逾370公里的車程，期間從男童的家人口中得知他罹患絕症，詎料到他之後被家人活活浸死。
阿姨坐在屍體旁邊稱「孩子會復活」
網上影片顯示，男童的父母一邊唸誦著經文，一邊看著兒子被他的阿姨淹沒在恆河水裡，岸邊民眾感到男童在水裡太長時間，要求其父母等人停手，但3人不願停止「儀式」，阿姨甚至出手攻擊落水救男童的民眾，當男童被救上岸後，明顯已全身軟癱。更令人無言的是，阿姨在男童送院被證實死亡後，還坐在屍體旁邊說：「孩子會復活」。報道指，警方已介入調查，並確認男童雙親及阿姨都堅信恆河水能治癒男童，所以把他帶到恆河的發源地赫爾德瓦爾「泡聖水」，目前3人都已經被拘留與等候起訴受審。
警告：影片內容或會令人情緒不安
#Watch : उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हरकी पैड़ी गंगा घाट पर मौसी ने 7 साल के मासूम लड़के को गंगा नदी में डुबाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्यारोपी मौसी को गिरफ्तार कर लिया। #Uttarakhand pic.twitter.com/uVvOjIsTqC— Hindustan (@Live_Hindustan) January 24, 2024