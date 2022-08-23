家居衛生｜營養師搬家後突患認知障礙 唔識著衫忘記名字 驚覺係XX作怪

澳洲42歲營養師斯基爾頓(Amie Skilton)原本健健康康，但搬家後不久便病倒，更患上阿茲海默症(Alzheimer's disease)，開始忘記自己名字、不懂如何穿衣服，出現連串認知障礙。她仔細檢查屋內環境，發現床褥竟染成一片綠色，沒想到突然生病，竟是家裡的黴菌(mould)作怪。

英國《每日郵報》報道，斯基爾頓2016年與丈夫搬進悉尼北部海灘曼利(Manly)一幢公寓。住了幾個月後，斯基爾頓開始生病，先是持續皮膚敏感、嚴重疲倦，體重又暴增10公斤，「完全不知因何而起」。

更甚者，她驚覺常常忘記把鑰匙、手機放在哪裡，無法集中精神工作，有時甚至忘記怎樣穿衣服，「會看著眼前的衣服發呆，對如何穿上會感到非常困惑……有天要在表格上填寫自己的名字，看著它，要使勁去想」，看醫生後接受連串身體檢查，結果均顯示正常，但確診患上第三型阿茲海默症。