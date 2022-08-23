家居衛生｜營養師搬家後突患認知障礙 唔識著衫忘記名字 驚覺係XX作怪

澳洲42歲營養師斯基爾頓(Amie Skilton)原本健健康康，但搬家後不久便病倒，更患上阿茲海默症(Alzheimer's disease)，開始忘記自己名字、不懂如何穿衣服，出現連串認知障礙。她仔細檢查屋內環境，發現床褥竟染成一片綠色，沒想到突然生病，竟是家裡的黴菌(mould)作怪。
英國《每日郵報》報道，斯基爾頓2016年與丈夫搬進悉尼北部海灘曼利(Manly)一幢公寓。住了幾個月後，斯基爾頓開始生病，先是持續皮膚敏感、嚴重疲倦，體重又暴增10公斤，「完全不知因何而起」。
更甚者，她驚覺常常忘記把鑰匙、手機放在哪裡，無法集中精神工作，有時甚至忘記怎樣穿衣服，「會看著眼前的衣服發呆，對如何穿上會感到非常困惑……有天要在表格上填寫自己的名字，看著它，要使勁去想」，看醫生後接受連串身體檢查，結果均顯示正常，但確診患上第三型阿茲海默症。
家居衛生｜被朋友一言驚醒
直到一個朋友提及丈夫因為家中的黴菌，導致出現類似症狀，斯基爾頓才懷疑自己生病與黴菌有關，之後請一名樓宇生物學家到來檢查家居。對方發現地氈下有水，接著進睡房和書房查看，掀起地氈，便赫見下面滿滿都是黑色黴菌，床褥更早已變成綠色。原來浴室的花灑漏水，每次用花灑，水便會滲進地氈。
斯基爾頓其後發現，25%的人因遺傳問題較易受黴菌感染，意味著接觸到黴菌，可能導致器官損傷。斯基爾頓搬到新南威爾士一個「無菌」住處後，身體便康復過來，再沒疲倦感，腦部亦回復正常。