家屬無法接受親人染疫離世 伴屍年半日日用聖水抹身 遺體終變木乃伊

確是難以置信有人癡狂到這程度……印度一名男子去年4月染疫過世，但家人無法接受，把遺體留在家中，伴屍長達18個月，每天好好「照顧」遺體，直到最近事情才曝光，遺體的肌肉已乾腐，變成連肉的骷髏骨，但沒有臭味，把到場調查的醫療人員嚇壞。

每天用聖水幫遺體沐浴

《新印度快報》報道，居於坎普爾(Kanpur)的48歲男子桑卡爾(Vimlesh Sonkar)去年感染新冠肺炎後，於4月22日心臟病發逝世，醫生簽發死亡證，但家人無法接受事實，將遺體帶到另一家醫院，醫生亦證實桑卡爾死亡。儘管如此，家人還是相當執著，想盡辦法把遺體帶回家。他們以毛氈包裹遺體，放在木床上，每天以恒河聖水幫遺體沐浴，並用印度草藥藥膏塗抹。

家人「做戲做全套」

如果有人問起桑卡爾，家人會說他處於昏迷狀態，正在接受治療，家人經常攜帶氧氣樽出入，「做戲做全套」。桑卡爾是政府稅務人員，在艾哈邁達巴德(Ahmedabad)上班，家人常以他生病為由，以醫療證明來向他所屬的單位申請延長病假。但單位發現桑卡爾長期沒上班，認為事有可疑，遂要求法官下令醫療部門調查。

父親堅稱兒子仍有心跳

醫療人員上周五到桑卡爾的住家調查，才驚悉他早已死亡，遺體被毛氈包裹，「變成了一具木乃伊，因為肌肉組織完全乾掉，牙齒從顎骨露出」，看來就像大學裡的醫學教學遺體那樣。家人拒絕向官員交出遺體，還與官員發生爭執，死者父親堅稱「他(兒子)還活著、有心跳」。官員要費盡唇舌，甚至對妻子謊稱其丈夫生病、須帶往接受治療，妻子才願意把遺體交給官員。至今桑卡爾的遺體已移送至停屍間，等候解剖檢驗。