家庭主婦隨街執1美元即暈倒險死 原因嚇怕人

見到地上有錢，唔好亂咁執！美國女子帕森(Renne Parson)在Facebook分享她當街執到錢後的恐怖經歷，她周日(10日)與丈夫賈斯廷(Justin)和孩子出門，途中經過田納西州納什維爾一間麥當勞去「借洗手間」。帕森等候期間在洗手間外發現地上有一張1美元紙幣，覺得沒甚麽，隨手便執起，據為己有。 不久後，帕森與家人回到車上，把那張1美元隨便放在車內。但突然間，帕森覺得由肩膀開始，很快便全身麻木、沒有知覺，無法說話、呼吸也乏力。丈夫賈斯廷在旁大聲叫喚她，她免強保持意識，但最後也撐不住，到醫院前暈倒。

丈夫也有反應 賈斯廷說，帕森當時就像快要死去，面色慘白，失去意識。他觸碰過妻子後，也感到咀唇發麻，手臂出紅疹，這些症狀約1小時後消失，經治療後，帕森亦在數小時後恢復過來。醫生指，帕森的情況屬於意外用藥過量。 帕森夫婦懷疑問題出於那張1美元紙幣，上面可能沾染強力止痛劑「芬太奴」(fentanyl)，賈斯廷早前已提醒她不要亂執地上的紙幣。田納西州警方上月公布兩宗類似案件，均是在油站地上發現「內有白色粉末的紙幣」；並呼籲家長提醒子女注意。