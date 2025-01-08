家庭派對毒蛋糕釀3死　真相竟是家嫂麵粉摻砒霜嫂嫁禍奶奶

巴西日前發生一宗離奇食物中毒案，一家人在吃完親戚的手作蛋糕後陸續出現不適送醫，最終釀成3死悲劇。原本61歲的蛋糕製作者澤莉（Zeli Dos Anjos）嫌疑最大，但警方調查後，赫然發現兇手竟然是澤莉的新抱。

享用蛋糕後在場的人陸續出現不適 這宗蛋糕中毒案在巴西當地引發熱議。上月23日，61歲婦人澤莉親手烘焙了2個蛋糕，準備在聖誕節的家庭派對上與大家一同享用，沒想到就在吃完蛋糕後沒多久，在場的人陸續出現不適，送醫後有3人不幸身亡。 由於澤莉的丈夫保羅在稍早前也因為吃了一根疑似遭污染的香蕉食物中毒過世，警方一開始鎖定澤莉的嫌疑最大。沒想到經過調查後案情急轉直下，兇手居然是澤莉的新抱黛絲（Deise Moura）。

在電腦搜尋記錄中發現曾研究砒霜的致命影響 官方發言人證實這些人中毒的原因是所吃的蛋糕中含有砷（砒霜）。隨後，巴西警方在黛絲的電腦搜尋記錄中發現她曾經研究砒霜的致命影響，於是將她以涉嫌三重謀殺和謀殺未遂逮捕。警察局長維洛索表示，他們在澤莉家中發現的麵粉含有大量的砷。 警方懷疑是黛絲偷偷潛入澤莉家中，在麵粉中摻入砒霜。 在這宗事件發生的幾天後，一張澤莉一家的合照曝光，照片中，黛絲和婆婆澤莉、丈夫和孩子站在與今年製作的一模一樣的聖誕蛋糕前，一臉燦笑，完全看不出會下如此狠手。

警方：黛絲 與家庭成員之間多年一直存在輕微分歧 警方表示，黛絲與家庭成員之間多年來一直存在輕微分歧，但沒有透露具體內容。 警方也證實，他們計劃挖掘澤莉丈夫保羅的屍體，以確定他體內是否也含有砷。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Xmas cake that killed three ‘was spiked with arsenic-laced flour by daughter-in-law’https://t.co/EBDEdqTsuV — The Sun (@TheSun) January 6, 2025