家樂氏CEO：窮人晚餐食粟米片就好，網民諷刺「何不食肉糜」。

美國食品公司家樂氏(Kellogg)行政總裁Gary Pilnick日前接受訪問時，建議無能力買食物的民眾考慮食粟米片做晚餐以節省開支，其一番言論引發多方輿論抨擊，更被大批網民借古諷今諷刺總裁「何不食肉糜」。

Gary Pilnick日前接受全國廣播公司財經新聞網站(CNBC)訪問，期間談及近來美國雜貨店價格上漲時表示：「為了解決這個問題，家樂氏現在正在積極推廣『吃粟米片當晚餐』，我們相信這可以幫助那些無力購買食物的民眾」，他又說，粟米片向來是很實惠的食物，當消費者面臨壓力時，它往往是一個很好的選擇。CNBC主持人似乎已感到其言論或會成為話題，特意再問Gary Pilnick，這番話會否被消費者誤解，然而Gary Pilnick未感到危機，還堅持晚餐食粟米片是現在更流行的趨勢。