家貧男童展示母親所贈球鞋 遭酸民嘲「老翻」結局超暖心｜網上熱話

一名家境清貧的男童，早前喜獲母親送贈一雙球鞋，對新鞋愛不惜手的他，立即在網上分享喜悅，並且興致勃勃的說要去跑步。沒料網民向他大潑冷水，不少人惡意攻擊他，嘲笑他的新鞋設計古怪，只是一雙翻版鞋。
事發在馬來西亞，男童阿爾曼在TikTok分享喜悅，開心的說自己有一對新球鞋，是母親送的，「今天要去慢跑了」。
酸民︰球鞋標誌像笑臉 只值百幾蚊
有網民其後留言取笑稱，「為何球鞋上的標誌好像笑臉，正版的鞋應該是一剔的標誌」、「這對鞋應該只需60至70馬幣(約108至126港元)」。
男童面對攻擊 仍感恩「這是媽媽送給我的」
阿爾曼面對網民的攻擊，承認球鞋不是正版的。但他仍維持正面想法，說「但我不在乎別人怎麼說，因為這是媽媽送給我的，對我來說是一份特別的禮物」。他又稱，這對仿冒鞋對他們一家而言，已非常昂貴，希望網民不要「急著去侮辱別人」，指自己原意並不是要上網炫耀新鞋。
母親向酸民道歉︰我能力有限 但想實現孩子心願
阿爾曼對自己買翻版鞋給兒子，向酸民道歉，「我想實現孩子的心願，但我能力有限，沒有能力購買正版球鞋給他，我為此道歉」。她並透露每年只會送一次禮物給孩子，就是在他生日的時候。
網民送上正版球鞋 欣賞男童態度正面
有網民對阿爾曼的遭遇深感同情，亦欣賞他的正面態度，於是特意在運動用品店買了一對正版球鞋給阿爾曼，他稱「雖然受到很多抨擊，但弟弟(阿爾曼)仍然懷著感恩的……為母親所贈的禮物感到光榮和珍惜」，並直言阿爾曼「較廣大酸民更懂得禮貌」，「每個人的生活水平都不同，請大家文明發言」。