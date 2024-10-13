家貧男童展示母親所贈球鞋 遭酸民嘲「老翻」結局超暖心｜網上熱話

一名家境清貧的男童，早前喜獲母親送贈一雙球鞋，對新鞋愛不惜手的他，立即在網上分享喜悅，並且興致勃勃的說要去跑步。沒料網民向他大潑冷水，不少人惡意攻擊他，嘲笑他的新鞋設計古怪，只是一雙翻版鞋。

事發在馬來西亞，男童阿爾曼在TikTok分享喜悅，開心的說自己有一對新球鞋，是母親送的，「今天要去慢跑了」。

酸民︰球鞋標誌像笑臉 只值百幾蚊

有網民其後留言取笑稱，「為何球鞋上的標誌好像笑臉，正版的鞋應該是一剔的標誌」、「這對鞋應該只需60至70馬幣(約108至126港元)」。