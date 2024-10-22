家長噩夢！9歲女倫敦Harrods外 被擄至色魔家餵迷姦汽水性侵｜英國旅遊

英國旅遊打卡點之一的倫敦Harrods百貨外，有懷疑色魔出沒。一名9歲女童在倫敦Harrods百貨外，遭一名男子騙走，並把她帶回家中餵飲「迷姦汽水」。 案件目前正在審理。案發在去年4月22日，被告為57歲男子Robert Prussak。案情指9歲女童案發前跟家人從法國來到英國，案發當日她和家人前往倫敦Harrods。 家人顧著欣賞Harrods不知女兒走失 據報當日女童家人被Harrods的宏偉外貌深深吸引，分散了對女童的注意力，檢方指「當他們(女童家人)再環顧四周，發現她已不在了」。 Prussak涉嫌見女童走失，以想幫她為由，把她帶走，並帶至距離Harrods約幾分鐘路程的寓所內。女童供稱Prussak曾問了她很多問題，包括父母的電話號碼，「他問我想不想他幫我(找回父母)，我說想」。

被告給女童喝「有苦味的汽水」帶至公園性侵 據報Prussak在寓所內讓女童看電視，並給她一杯汽水。女童喝了後指有苦味，向被告表示不喜歡喝，被告隨即給她另一杯，她不想喝，但被告跟她說一定要喝，因為屋內太「潮濕」。 之後被告把女童帶到公園，在該處性侵犯她。女童叫她停手，並開始感到不適，要求被告叫救護車，被告答應，但沒有實行。 失蹤3小時後 駐守大使館外警員發現女童蹤影 與此同時，家人及警方四出搜索女童，警方翻看附近閉路電視片段，並發布女童照片。幸好最終有駐守在以色駐英大使館外、已接獲通布的警員，發現被告帶著女童經過，才救回女童。當時距離女童被帶走已有約3個小時。女童送院後被驗出體內有可致暈眩的成份苯海拉明(diphenhydramine)。

檢方形容案件「是每一位家長的噩夢」。案件將續審。