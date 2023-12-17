家長注意｜「七彩水珠」玩具誤食可致死 美三大零售商下架 議員促禁售

水珠玩具有超強吸水性，浸水後會變大而且手感既彈又滑，廠商聲稱可以激發兒童的運動、認知、感官及算術等能力，然而由於其漂亮如同糖果的外表，加上可以發大至原尺寸幾百倍至上萬倍的特性，兒童一旦誤食，可能導致腸胃阻塞，有潛在致命危險，而其所含的化學物質，亦有可能導致腦部中毒；若誤塞在耳道，亦可能會損害聽覺。

一種吸水後會變大、色彩斑斕的「水珠」玩具(water-bead)，在美加再惹關注，近日三大零售商亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)及Target，均宣布下架。

水珠玩具｜女嬰誤吃後 不懂回應家人叫喚 驚揭腦中毒

美聯社指，據美國消費品安全委員會(CPSC)統計，2016至2022年美國各大醫院的急症室，曾診治約7,800宗與水珠玩具有關的個案。據報較早前緬因州一名9個月大嬰兒，因誤食水珠玩具而出現嚴重狀況，須接受手術。另據稱，照X光未必能照出腸裡塞了水珠。

2017年，美國德州10個月大女嬰Kipley Haugen因誤吃家人送給6歲家姐作為生日禮物的水珠玩具，須入院開刀從腸道取出水珠。女嬰留醫多日後出院回家，突然不懂得回應家人叫喚、不吃平日愛吃的食物，亦睡不著，家人立即帶她留醫，之後被診斷為患有由「丙烯酰胺單體」( Acrylamide Monomer)引起的腦部中毒，相信與曾誤吃水珠玩具有關。