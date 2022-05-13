家長頭痛︱製造商停產 疫情擾亂供應 美國爆奶粉荒

由於新冠疫情擾亂供應鏈，加上奶粉製造商雅培(Abbott)年初因食安問題停產並大規模回收，美國最近數月陷入嬰兒配方奶粉荒，藥房和超市的貨架幾近清空，許多家庭用盡方法搶購，有家長迫於購買網上炒貴至3倍的奶粉。事件成為政治籌碼，共和黨批評拜登政府無力紓緩供應鏈緊張，累及民生，提出相較於墮胎問題，參議院應先處理奶粉荒。食品及藥物管理局(FDA)周二回應指，正與生產商合作以增加產品供應，亦正加快文書處理讓更多外國奶粉進口。

密蘇里州母親Laura近日要四出「撲」奶粉，10個月大女兒原本吃腸胃敏感配方的雅培Similac，但因缺貨，她讓女兒改吃另外4個牌子，結果女兒較以前多了嘔奶、易發脾氣。Sara的孩子半歲大，她找遍華盛頓等地的連鎖藥妝店和超市都買不到奶粉，幸而親友從波士頓等地找到幾罐，她再從德國訂購，孩子才不致捱餓，「這也太慘了」。為維持供應，連鎖店已每人限購3罐。兒科專家則呼籲家長不要開稀奶粉或使用網上配方來自行調製。

雅培：空運產品赴美

美聯社指，目前全國約四成大型零售店的奶粉缺貨，逾半州份的缺貨比率達到四成至五成。

分析指，疫情擾亂了供應鏈，不少家長封城期間囤積奶粉，早令供應緊張，至今年2月，有4名嬰兒懷疑吃過雅培於密歇根州廠房生產的奶粉後受細菌感染，其中兩人死亡。雅培隨即關閉該廠房並回收Similac等數個主要奶粉品牌的相關產品，令供應更吃緊，儘管經調查後證實事件與該廠房無關，但仍未恢復生產。雅培表示正增加其他廠房的生產，並從愛爾蘭空運產品到美國。