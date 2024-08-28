家門遭放黑棺材 羅馬反黑手黨領袖：不會害怕

意大利黑手黨家傳戶曉，還啟發了經典電影《教父》。經過多年，這個黑社會組織仍活躍，羅馬一名反黑手黨組織的女負責人最近受到恐嚇，周日下午見到家門放有黑色棺材，還有人拍照片發送給她。她不以為意，但保安向她說這是黑手黨的威嚇手段。

遭恐嚇的Tiziana Ronzio表示，這是愚蠢行為，不會阻止到她，又稱黑手黨常騷擾她的組織，也在其居住社區Tor Bella Monaca作惡多端。Ronzio向傳媒稱，「我不會害怕，會繼續前行。」警方稱，已收集棺材上的指紋緝兇。