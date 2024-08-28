家門遭放黑棺材 羅馬反黑手黨領袖：不會害怕

意大利黑手黨家傳戶曉，還啟發了經典電影《教父》。經過多年，這個黑社會組織仍活躍，羅馬一名反黑手黨組織的女負責人最近受到恐嚇，周日下午見到家門放有黑色棺材，還有人拍照片發送給她。她不以為意，但保安向她說這是黑手黨的威嚇手段。
遭恐嚇的Tiziana Ronzio表示，這是愚蠢行為，不會阻止到她，又稱黑手黨常騷擾她的組織，也在其居住社區Tor Bella Monaca作惡多端。Ronzio向傳媒稱，「我不會害怕，會繼續前行。」警方稱，已收集棺材上的指紋緝兇。
黑手黨｜大佬逝世獲准舉行《教父》式葬禮惹批評
騷擾Ronzio的是當地黑手黨其中一個派系「卡薩莫尼卡」(Casamonica)家族，該家族的別墅位於Ronzio居住的社區，2018年及2019年遭當局搗毀。警方破門進入別墅內時，發現一座黃金馬匹、陶瓷老虎收藏現金，以及鑲有鑽石的泳池等奢華擺設。
卡薩莫尼卡家族於2015年更成為國際傳媒焦點，其65歲大佬維托里奧·卡薩莫尼卡(Vittorio Casamonica)離世，當局竟然批准他們舉行隆重葬禮，馬車運送棺木，數百人湧上街頭送別，場面有如荷李活電影；教堂外上空有直升飛機拋撒花瓣，還有樂隊演奏《教父》主題曲。事件引起一些政界人士的不滿和擔憂。據悉，當局是禁止黑手黨舉行這類葬禮，而卡薩莫尼卡家族被列為黑手黨，羅馬政府不應批准。