密歇根媽媽癲癇昏迷 3歲醒目仔拿手機刷臉解鎖 FaceTime媽媽朋友救命

伍茲情況危急，3歲的科迪見媽媽嚴重不適，便拿起她的手機，對著她的臉解鎖後，再FaceTime給住在附近的媽媽友人卡亞(Kaya)求救。卡亞打開FaceTime，見到科迪與母親的狀況後嚇了一跳，立即報警。

小小年紀，就能拯救媽媽，抵讚！美國密歇根州一名女子在家中突然癲癇發作昏迷，生死關頭，3歲兒子見媽媽情況危急，機警地拿起電話，經人臉辨識解鎖後用FaceTime致電給媽媽的朋友，成功救回她一命。

媽媽：兒子是我的英雄，很驕傲

卡亞事後表示，當時她以為FaceTime電話是伍茲昏倒前自己撥出，後來才得知竟然是小小年紀的科迪打來的，「我很驚訝，也很慶幸他知道(媽媽危急)當下應該怎麼做」。

3歲的科迪機警救母，本月14日獲得奧克蘭縣警方表揚，警方並承諾在他下月4歲生日時，會送他一大堆禮物。媽媽伍茲死過翻生，正接受治療，她事後受訪表示，非常感激兒子救她，「他是聰明的孩子，我很驕傲」，「我現在很想哭，他是我的英雄」。

點解小科迪懂得救助母親？

伍茲表示，最近幾個月，她先後20多次癲癇發作，科迪之前也見過媽媽病發，所以知道出事時應該怎樣做。科迪下月便4歲，鄰居早已開始替這位小英雄慶祝生日，有人承諾請他吃兩個月免費雪糕。