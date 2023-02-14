密歇根州立大學槍擊 學生驚慌奔出大樓 (有片)

美國密歇根州立大學周一晚發生槍擊案，造成3人死亡，5名傷者送院後情況危殆。事件擾釀了近4小時，警員搜捕43歲槍手期間發現吞槍自殺身亡。有報道指，槍手走到街上，揮動手槍，並曾開槍。警方指他與大學並無關聯，未知行兇動機。網上片段可見，大批學生從大樓奔出，荷槍實彈警員趕至，有人高舉雙手。

校園槍擊｜ 自轟亡槍手與大學無關聯

事發在當地晚上8時18分，槍手在大學校園兩處地方開槍，分別是教學大樓Berkey Hall，以及學生聚集溫書或進食的學生會大樓。其中兩名死者在Berkey Hall遇害，另一人於學生會大樓，送院的5名傷者情況嚴重。大學於8時30分在Twitter貼文，通知學生校園發生槍擊事件，立即鎖上門或走到安全地方躲避，警方正在校園內搜捕。

據悉，警員曾在校外一處地方與槍手遇上，在槍擊發生約4小時後警方證實槍手死亡，身上槍傷似乎是自己造成，暫未知他到大學做甚麼。槍手既不是學生，也不是教職員。槍手證實死亡約一小時前，警方曾發出兩張閉路電視的圖像，顯示他進入一大樓，戴著帽子和口罩，手上似乎握著手槍。