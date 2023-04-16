密歇根州紙廠爆致命芽生真菌疫 近百人發病 現發燒咳嗽等肺炎症狀

美國密歇根州一間紙廠近日爆發芽生真菌病(blastomycosis)疫情，2月至今累計近百宗病例，其中一人死亡。患者因吸入芽生真菌孢子致病，出現咳嗽、發燒等類似肺炎症狀。衛生官員斯奈德指，衛生部每年均接獲少數芽生真菌感染病例，但如此大型爆發實屬罕見。威斯康辛州上月也有一波疫情，至少4人發病，一人死亡。
綜合美聯社與美國廣播公司(ABC)等媒體報道，事發於密州北部、聘用逾800名員工的比勒魯德紙廠(Billerud Paper Mill)，衛生當局上周五公布，首宗個案於2月28日通報，衛生部門隨後於3月展開調查，至今最少21人確診，其中12人住院，一人死亡，另有76宗懷疑個案，所有人都是紙廠員工或訪客，廠房需關閉3周徹底消毒。
孢子入侵肺部 擴散全身
疾控中心(CDC)指，近半數患者吸入芽生真菌孢子後出現病徵，初期症狀與呼吸道疾病相同，如發燒、咳嗽、胸痛、肌肉痛、怠倦、呼吸困難等，診斷不易。潮濕泥土或木材樹葉腐爛的環境有利芽生真菌大量繁殖並生出孢子。
專家表示，人們若吸入，部分孢子可能避過免疫系統，從肺部擴散至關節、骨骼、腦部、脊椎等部位。吸入孢子後3周至3個月之間可能發病，不會人傳人，但可能致命，其中免疫力較弱或未能早期診治的人，死亡風險較高。
美國病例多見於中西部
芽生真菌感染主要在美加出現，但病例不多，2019年全美通報240例。美國常見於如密歇根、明尼蘇達及威斯康辛等中西部州份、大湖區和西南部，密歇根州過去5年每年平均僅26例。