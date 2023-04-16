密歇根州紙廠爆致命芽生真菌疫 近百人發病 現發燒咳嗽等肺炎症狀

美國密歇根州一間紙廠近日爆發芽生真菌病(blastomycosis)疫情，2月至今累計近百宗病例，其中一人死亡。患者因吸入芽生真菌孢子致病，出現咳嗽、發燒等類似肺炎症狀。衛生官員斯奈德指，衛生部每年均接獲少數芽生真菌感染病例，但如此大型爆發實屬罕見。威斯康辛州上月也有一波疫情，至少4人發病，一人死亡。

綜合美聯社與美國廣播公司(ABC)等媒體報道，事發於密州北部、聘用逾800名員工的比勒魯德紙廠(Billerud Paper Mill)，衛生當局上周五公布，首宗個案於2月28日通報，衛生部門隨後於3月展開調查，至今最少21人確診，其中12人住院，一人死亡，另有76宗懷疑個案，所有人都是紙廠員工或訪客，廠房需關閉3周徹底消毒。