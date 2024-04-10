密歇根州4死校園槍擊案　槍手父母被判監10至15年

美國密歇根州2021年造成4名高中生死亡的校園槍擊案，現年17歲的槍手Ethan Crumbley於去年底被判終身監禁，早前其父母亦先後被裁定誤殺罪成，周二(9日)分別被判監10至15年，是美國首宗因子女犯下校園槍擊案，家長被判罪成的案件。

涉案槍手的父母，47歲父親James Crumbley和45歲母親Jennifer Crumbley被判處判監10至15年，他們已在獄中服刑28個月，這些時間將計入刑期。他們服刑滿10年將可申請假釋，但如果未獲假釋，監禁時間亦不能超過15年。法官應控方要求判處較高刑期，遠高於7年的量刑標準，指要起到威懾作用，反映父母未能阻止槍擊案。