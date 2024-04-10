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國際
2024-04-10 10:37:00

密歇根州4死校園槍擊案　槍手父母被判監10至15年

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密歇根州4死校園槍擊案，槍手父母被判監10至15年。(AP)

密歇根州4死校園槍擊案，槍手父母被判監10至15年。(AP)

美國密歇根州2021年造成4名高中生死亡的校園槍擊案，現年17歲的槍手Ethan Crumbley於去年底被判終身監禁，早前其父母亦先後被裁定誤殺罪成，周二(9)分別被判監1015年，是美國首宗因子女犯下校園槍擊案，家長被判罪成的案件。

涉案槍手的父母，47歲父親James Crumbley45歲母親Jennifer Crumbley被判處判監1015年，他們已在獄中服刑28個月，這些時間將計入刑期。他們服刑滿10年將可申請假釋，但如果未獲假釋，監禁時間亦不能超過15年。法官應控方要求判處較高刑期，遠高於7年的量刑標準，指要起到威懾作用，反映父母未能阻止槍擊案。

(左起)槍手母親Jennifer Crumbley、槍手Ethan Crumbley及槍手父親James Crumbley。(資料圖片)

(左起)槍手母親Jennifer Crumbley、槍手Ethan Crumbley及槍手父親James Crumbley。(資料圖片)

法官：槍手父母一次又一次錯過阻止事件發生的機會

法官Cheryl Matthews表示，社會不會期待父母擁有超自然特異功能，槍手父母被定罪，不是與管教不當有關，而是他們本來可以阻止事件發生，但一次又一次錯過機會。

案發在202111月，當時15歲的槍手Ethan Crumbley，用父親送作聖誕禮物的半自動手槍，在一間高中開槍。Ethan Crumbley去年底已被判終身監禁。檢察官指，槍手父母未能察覺兒子有精神健康問題，未有將彈藥和槍鎖好，亦未有通知學校兒子有槍。

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