密蘇里州修女下葬4年肉身不腐 群眾湧入小鎮瞻仰 教徒驚嘆遺容安詳：神奇

數百人自上周起湧入美國密蘇里州一個小鎮，瞻仰一名逝世約4年的非裔修女幾未腐壞的遺體。據說，這在天主教是神聖的象徵，但也有人說，這種現象或許沒那麼罕見。 美聯社報道，密蘇里州高爾鎮(Gower)聖瑪利亞使徒之后本篤會(Benedictines of Mary, Queen of Apostles)發聲明表示，修會早前準備擴建聖若瑟聖殿，今年4月從墓中掘出威廉米納．蘭卡斯特(Wilhelmina Lancaster)的遺體，是為了重新安葬這位修會創辦人。

修女袍保存完好 當修會掘出蘭卡斯特遺體時，原以為只會剩下遺骨，因為她是4年前被安放在薄木棺內下葬，未做防腐。 不料，修會發現蘭卡斯特的遺體幾乎無損，她的「修女袍也保存完好」。修會原本不打算公布這個消息，但有人公開了一封私人電郵，於是「消息開始如野火般蔓延開來」。 消息一傳開，群眾紛紛從全國各地湧入這個人口僅約1,800的小鎮，要瞻仰甚至觸摸蘭卡斯特的遺體，義工和當地執法人員協助疏導人潮。 教會：修女生前平易近人 住在密蘇里州堪薩斯市的天主教徒道森(Samuel Dawson)上周帶著兒子來到這裡，他說：「很神奇，很安詳，(信眾)非常虔誠。」當時有數百人在場，還有許多從其他州份到來的汽車。 道森說，訪客可以觸摸蘭卡斯特的遺體，修會「希望大家都能看到她，因為蘭卡斯特生前總是平易近人」。