密蘇里州修女下葬4年肉身不腐 群眾湧入小鎮瞻仰 教徒驚嘆遺容安詳：神奇

數百人自上周起湧入美國密蘇里州一個小鎮，瞻仰一名逝世約4年的非裔修女幾未腐壞的遺體。據說，這在天主教是神聖的象徵，但也有人說，這種現象或許沒那麼罕見。
美聯社報道，密蘇里州高爾鎮(Gower)聖瑪利亞使徒之后本篤會(Benedictines of Mary, Queen of Apostles)發聲明表示，修會早前準備擴建聖若瑟聖殿，今年4月從墓中掘出威廉米納．蘭卡斯特(Wilhelmina Lancaster)的遺體，是為了重新安葬這位修會創辦人。
修女袍保存完好
當修會掘出蘭卡斯特遺體時，原以為只會剩下遺骨，因為她是4年前被安放在薄木棺內下葬，未做防腐。
不料，修會發現蘭卡斯特的遺體幾乎無損，她的「修女袍也保存完好」。修會原本不打算公布這個消息，但有人公開了一封私人電郵，於是「消息開始如野火般蔓延開來」。
消息一傳開，群眾紛紛從全國各地湧入這個人口僅約1,800的小鎮，要瞻仰甚至觸摸蘭卡斯特的遺體，義工和當地執法人員協助疏導人潮。
教會：修女生前平易近人
住在密蘇里州堪薩斯市的天主教徒道森(Samuel Dawson)上周帶著兒子來到這裡，他說：「很神奇，很安詳，(信眾)非常虔誠。」當時有數百人在場，還有許多從其他州份到來的汽車。
道森說，訪客可以觸摸蘭卡斯特的遺體，修會「希望大家都能看到她，因為蘭卡斯特生前總是平易近人」。
修女遺體安放玻璃箱
修道院表示，周一已把蘭卡斯特的遺體放在修院教堂的玻璃箱內，訪客仍可瞻仰遺容並帶走墳墓上的一點泥土，但不能再觸摸。
堪薩斯市－聖若瑟教區也發聲明指：「可以理解，威廉米納修女的遺體狀況引發廣泛關注和重大質疑。同時，重要的是保護威廉米納修女遺體的完整性，以便徹底調查。」
教區還表示：「過去已證實肉身不壞確實存在，但這非常罕見。目前已有一套確立聖徒地位的可靠程序，但在此案中尚未展開。」
專家拆解
西卡羅來納大學人類學講師喬治(Rebecca George)指出，遺體不腐或許沒有大家想得那麼罕見，因為棺木和衣物都有可能利於保存遺體，「一般來說，遺體入土後就不會被挖出來，我們不會時隔數年又看看當初下葬的遺體。過了百年，遺骨也許會完全腐化。但如果只過了數年，(遺體未腐)並不令人意外」。