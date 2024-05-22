富士山便利店20米黑幕完工 效果存疑待觀察 遊客改到停車場拍攝

日本山梨縣河口湖町便利店因不斷有遊客前來拍攝與富士山「同框」照片，當局決定設置黑幕遮檔視線，並於昨日完成整個裝設工程。然而各界質疑黑幕對減少遊客滋擾的效果，因遊客仍可能會用「自拍神棍」舉機拍攝，又或轉移拍攝陣地到便利店停車場。
因為不守規矩遊客增加，令在河口湖町Lawson便利店對面的一間牙醫診所提出投訴，當局決定在路旁設置黑布幕，以阻止遊客阻路及胡亂過路。工人昨晨在便利店對面行人路拉起長20米、高2.5米的黑幕，固定在預先設置的鐵架上。
昨晨仍有不少遊客在該便利店外拍攝，見不能在對面馬路拍攝，便走到便利店的停車場取景，而在附近的另一間Lawson，亦繼續受遊客「追捧」。
老街坊嘆遊客行為危險
有附近居民對「拉布」表示可惜，指破壞了本來的美景，但為了減少滋擾及保障遊客安全，也是迫不得已。73歲老街坊Kikue Katsumata說，「我對外國人來訪感到高興……但在Lawson外拍照的話，路面有點窄，人們走來走去會有危險」。另有居民不滿不少遊客在店的指定地點外吸煙，令有關方面不得不增加英語告示牌提醒遊客；有保安人員則說，在天朗氣清的日子甚至會有大型旅遊巴，一車一車的把遊客帶過來。
法遊客專程趕來拍照
有遊客對當局決定表示理解，來自法國的45歲遊客Cyril Malchand表示，上網知道昨天會掛起黑幕，於是專程趕在黑幕掛起前來拍照。他聲言同情居民，「當我看見人們不看車便衝出馬路，也認為掛黑幕也沒有不好」。河口湖當局計劃成立工作小組處理遊客過多的問題，探討引入住宿稅，爭取最快2026年度實行。