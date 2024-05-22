富士山便利店20米黑幕完工 效果存疑待觀察 遊客改到停車場拍攝

日本山梨縣河口湖町便利店因不斷有遊客前來拍攝與富士山「同框」照片，當局決定設置黑幕遮檔視線，並於昨日完成整個裝設工程。然而各界質疑黑幕對減少遊客滋擾的效果，因遊客仍可能會用「自拍神棍」舉機拍攝，又或轉移拍攝陣地到便利店停車場。

因為不守規矩遊客增加，令在河口湖町Lawson便利店對面的一間牙醫診所提出投訴，當局決定在路旁設置黑布幕，以阻止遊客阻路及胡亂過路。工人昨晨在便利店對面行人路拉起長20米、高2.5米的黑幕，固定在預先設置的鐵架上。