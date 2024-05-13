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國際
2024-05-13 17:05:56

富士山吉田口步道將限制登山人數 5月20日起開放網上預約通行證

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富士山登山爆人滿之患。(互聯網)

富士山登山爆人滿之患。(互聯網)

為控制登山人潮，日本山梨縣政府從71日起，將限制每日進入富士山登山步道的人數，並開徵「通行費」。縣府周一(13)表示，本月20日上午起將開放民眾網上預約「吉田口登山步道」通行證。

徵收2000日圓通行費

山梨縣府7月至9月中旬的開山期間，將在富士山5合目的吉田口登山步道處設置閘門，並向登山客收取2,000日圓(100港元)「通行費」，以解決登山步道人滿為患的問題。

此外，除了已確定住在山屋的民眾，通過吉田口登山步道的登山客每天限額為4,000人，且下午4時至翌日凌晨3時將關閉，禁止登山客進入步道。

登入富士登山官方網站預約

山梨縣府為避免預約通行證出現混亂，本月20日當地上午10(香港時間上午9)起開放民眾在縣府等單位營運的「富士登山官方網站」，預約吉田口登山步道通行證。

山梨縣政府從7月1日起，將限制每日進入富士山登山步道的人數，並開徵「通行費」。(互聯網) 富士山登山爆人滿之患。(互聯網) 山梨縣政府從7月1日起，將限制每日進入富士山登山步道的人數，並開徵「通行費」。(互聯網) 民眾登富士山看日出。(互聯網) 山梨縣政府從7月1日起，將限制每日進入富士山登山步道的人數，並開徵「通行費」。(互聯網)

預約步驟

若民眾選擇使用「富士登山官方網站」預約，最遲必須在登山日的前一天晚上1159分前，登錄姓名、聯絡方式、登山時段、預約的山屋(若已預約)等資料，並透過信用卡等方式，先支付「通行費」2,000日圓，並可選擇網上同時支付「保全協力金」1,000日圓(50港元)。抵達後，民眾出示預約完成的QR Code以及付款證明給富士山5合目的事前預約專用窗口，就會收到手腕帶。

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可辦集體預約

此外，為因應旅行社的需求，系統也開放一次付清最多100人的費用。但民眾因個人因素更改或取消預約，不能退款。而網上預約名額每日最多3,000人，其餘1,000個名額將開放當天預約。當天可預約人數將透過社交媒體等方式公布。

設中英文版網頁

「富士登山官方網站」的預約系統，將設有日文、英文和中文頁面。

富士山共有4條攻頂登山步道，其中一條位於山梨縣，其餘3條位處靜岡縣。時事通信社報導，靜岡縣府預計下月將啟用入山管理系統，供登山客事前登記登山日程、山屋名稱等資料。

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