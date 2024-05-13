富士山吉田口步道將限制登山人數 5月20日起開放網上預約通行證

為控制登山人潮，日本山梨縣政府從7月1日起，將限制每日進入富士山登山步道的人數，並開徵「通行費」。縣府周一(13日)表示，本月20日上午起將開放民眾網上預約「吉田口登山步道」通行證。 徵收2000日圓通行費 山梨縣府7月至9月中旬的開山期間，將在富士山5合目的吉田口登山步道處設置閘門，並向登山客收取2,000日圓(約100港元)「通行費」，以解決登山步道人滿為患的問題。 此外，除了已確定住在山屋的民眾，通過吉田口登山步道的登山客每天限額為4,000人，且下午4時至翌日凌晨3時將關閉，禁止登山客進入步道。

登入富士登山官方網站預約 山梨縣府為避免預約通行證出現混亂，本月20日當地上午10時(香港時間上午9時)起開放民眾在縣府等單位營運的「富士登山官方網站」，預約吉田口登山步道通行證。

預約步驟 若民眾選擇使用「富士登山官方網站」預約，最遲必須在登山日的前一天晚上11時59分前，登錄姓名、聯絡方式、登山時段、預約的山屋(若已預約)等資料，並透過信用卡等方式，先支付「通行費」2,000日圓，並可選擇網上同時支付「保全協力金」1,000日圓(約50港元)。抵達後，民眾出示預約完成的QR Code以及付款證明給富士山5合目的事前預約專用窗口，就會收到手腕帶。