富士山周二將封山 今季9人罹難 日媒分析兩大「異常」奪命

日本富士山今年登山季即將結束，自7月1日開山以來，截至周六(9月7日)，已有9名登山客罹難，人數是去年逾兩倍。日媒分析，這可能與今年突發雷雨頻繁，以及登山客改由從靜岡縣入山這兩大「異常」有關。 今季逾17萬人登富士山 朝日電視台報道，富士山將於周二(9月10日)封山，今季超過17萬人登山。最新一宗死亡事故於周六發生，一名來自埼玉縣狹山市的56歲男子於富士山頂附近暈倒，其後確認死亡。今季截至周六為止，富士山靠靜岡縣側已有6人死亡，靠山梨縣側有3人，總計9人死亡，是去年逾兩倍。

兩大「異常」奪命 報道指，今季登山死亡人數「異常」，可能與兩個「異常」有關。其一是今年突發雷雨頻繁，造成天氣惡劣不利登山。朝日採訪小組前往位於靜岡縣的富士宮口登山步道9合目了解，這裡位處海拔約3,460米。靜岡縣警方的山難救助隊常駐在此處的山屋，他們接獲通報會前往救援，但如果天氣惡劣，有可能無法施救。 其二是，山梨縣側的步道今年首度採取入山限制，不少人改從靜岡縣側入山。盂蘭盆節長假期間，從山梨縣側入山的人數較去年減少約1成，靜岡縣側人數卻大增約1.5倍。山梨縣側的吉田口步道適合新手，靜岡縣側的富士宮口步道卻是「較陡峭、難度高」，因而接連有登山客受傷，甚至死亡。

山梨縣登山限制是否有效？ 山梨縣政府今季新實施的入山限制效果如何？為緩解登山步道人潮擠擁，山梨縣政府從7月1日起限制登山人數，每日上限4,000，以及徵收每人2,000日圓(約109港元)通行費等。 為防止以短時間登頂為目標的「彈丸登山」，每天下午4時至隔晨3時，會關閉閘門。嚮導千代慧指，這些入山限制有助確保登山者安全，因為夜間登山的人減少，所以極大程度保障了安全。 山梨縣政府觀察到入山限制的成效，指出登山客在晚上7時至凌晨零時通過6合目的人數，較2023年大減95.1%，而單日登山人數沒有一天超過4,000。