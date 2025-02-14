富士山如爆發料釋放5億噸火山灰　官方擬增相關警報

日本富士山沉睡了逾300年，最近活動異常頻繁，也讓專家警告「噴發恐比想像中更快到來」。事實上日本官方就曾模擬，若真噴發恐讓大量熔岩流進東京市區，還有5億噸的火山灰大軍將讓日本機能大癱瘓。

富士山上次大爆發是在1707年的「寶永大爆發」．當時火山灰覆蓋整個江戶（現今的東京），不僅影響當時氣候、糧食短缺，還造成數萬人死亡。

活火山多達111座

據《NNN》等日媒綜合報道，日本身為「火山大國」，目前頻繁活動的活火山就多達111座。

日本氣象廳的專家預測，若富士山再度大噴發，高達攝氏千度的熔岩流將從四面八方而來吞蝕市區，而且2小時內大量火山灰就會抵達東京，整座城市將被覆蓋，生活機能大癱瘓。