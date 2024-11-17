富士山旅遊減碳 山梨縣擬用中國中車無軌電車接載遊客 從山腳至吉田口五合目

環保登山……為減少富士山碳足跡，並舒緩登山步道遊客擠迫的情況，日本山梨縣政府將提案建議採用中國中車公司製造的無軌膠輪電車接送遊客。 路透社引述消息人士報道，山梨縣政府原計劃興建輕軌鐵路，將遊客從富士山山腳送到熱門的吉田口步道五合目，但當地市政府和有關當局對這項計劃的環境和成本問題表達疑慮。而上述的新方案將會取代原先規劃的輕軌系統。 吉田口步道是最受歡迎的富士山登山路線，該路線由山梨縣管轄。消息指，山梨縣很快將宣布這項計劃。

橫跨山梨縣和靜岡縣的富士山是日本最熱門的旅遊景點之一，近年遊客數量更是有增無減。包括觀光巴士和其他車輛，抵達五合目的眾多車潮對當地環境造成污染，加上登山步道遊客擠擁，為此地方政府要出手整頓。 富士山｜中國中車智能軌道快運系統如何運作？ 中國中車公司製造的新一代無軌電車「智能軌道快運系統」(ART)標榜採用磁路運行。路面不用鋪設鋼軌，但會有虛線，系統以磁感應識別虛線軌跡以運行。列車使用膠輪，而非傳統的鋼輪，成本更低，還可以自動駕駛。

富士山｜無軌電車系統可節省成本 消息指出，建造這系統所需的成本，預計會比輕軌的約1,400億日圓(約70.6億港元)節省最多40%。路線方面，將以現有的富士Subaru線的收費公路來建造，山梨縣未來將禁止私家車和觀光巴士進入，希望最快在2025年財政年度(4月開始)進行試點計劃。 此外，山梨縣也計劃打造一個延伸至市區的電車網，與JR東海預計在2030年代建造的磁浮列車系統連接。