富士山火山口3人無呼吸心跳疑為登山客 東京五旬男攻頂打卡後失聯 30歲男八合目昏倒(更新)

【16︰13更新】NHK報道，警方除了在富士山火山口附近發現3人，一名來自群馬縣的30多歲男子與一名友人登山，在山梨縣側的八合目路段昏倒，失去意識。當局接報後開車登上八合目現場，把昏倒男子載送下山，再送院治療。

日本警方搜救隊周三(26日)早上搜索一名失蹤登山客時，在富士山火山口附近發現3人，當時已無呼吸心跳，隨後將3人載送下山。警方初步估計3人為登山客。每年7月到9月是富士山開山時期，惟目前距山梨縣及靜岡縣7月初的官方開山日仍有一段時間。