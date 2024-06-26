富士山火山口3登山客無呼吸心跳 下午確認死亡 30歲男八合目昏倒不治(持續更新)

【17：25更新】NHK報道，警方較早時在富士山火山口附近發現無呼吸心跳的3人，確認死亡，另外在八合目昏倒的30多歲男子也確認死亡。警方正把3人遺體移送下山，隨後再釐清3人身份。警方再次呼籲民眾在富士山閉山時期，切勿登山。警方指，即使有豐富登山經驗、準備充足，仍有發生登山意外的風險。 【16︰13更新】NHK報道，警方除了在富士山火山口附近發現3人，一名來自群馬縣的30多歲男子與一名友人登山，在山梨縣側的八合目路段昏倒，失去意識。當局接報後開車登上八合目現場，把昏倒男子載送下山，再送院治療。

日本警方搜救隊周三(26日)早上搜索一名失蹤登山客時，在富士山火山口附近發現3人，當時已無呼吸心跳，隨後會將3人載送下山。警方初步估計3人為登山客。每年7月到9月是富士山開山時期，惟目前距山梨縣及靜岡縣7月初的官方開山日仍有一段時間。 東京五旬男登富士山失蹤 富士新聞網報道，東京都日野市一名53歲男子本月21日跟家人說要前往富士山並計劃翌日回家，22日傳送疑在富士山山頂拍攝的照片給家人後失聯，妻子於23日報警。警方接報後展開搜救，至周三在富士山火山口附近發現3人，均已無呼吸心跳，3人位置相距不遠。報道指，暫不清楚3人的性別及年齡等，當中是否包括失蹤的53歲男子。