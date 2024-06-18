富士山登山客生火睡覺 0泊2日逼爆攻頂 小屋業者憂遲早出事

日本富士山登山客過多，很多人訂不到山上小屋過夜，選擇不過夜的「彈丸登山」。有人擅闖小屋借廁所，甚至在山上生火，加上攻頂地點逼爆，小屋業者大嘆實在太亂，「真的出事都不會感到意外」。 登山道入口閘門 保安員24小時管理 山梨縣政府為打擊富士山嚴重的「過度旅遊」(overtourism)，從今夏登山季起實施通行管制，已在富士山吉田五合目(半山腰)登山道入口處安裝一道高1.8米、全長8米的閘門。為配合富士山景色，閘門貼上深色杉木板、造價100萬日圓(約4.95萬港元)，將從開放登山的7月1日凌晨0時啟用，部署保安員24小時管理，預定最多達7人。

登山客人數達上限 將提早關門 登山客通過閘門前，須先在付費處支付通行費2,000日圓(約99港元)。如果沒預訂山上小屋，在閘門關閉時間(下午4時至翌日凌晨3時之間)不准通行，就是為了避免登山客以「彈丸登山」方式攻頂。每天通行人數上限為4,000人，一達到4,000人便會提早關門。「彈丸登山」是指晚上出發登山，看完日出後落山，不在山上小屋過夜。這種「0泊2日」的登山方式風險較大，登山客可能因睡眠不足而發生意外。 《產經新聞》報道，山梨縣一側的富士山吉田口登山道去年開山季登山人數比前年同期增加40%，這是因為新冠疫情平息後，外國遊客人數回升所致。

登山小屋容納人數因防疫減少 然而，山上小屋容納人數，卻從疫情前的3,200人減至1,900人，少約4成。因為疫情後更重視防疫，改為安排登山客在房間留宿，而非在大廳擠在一起「打地舖」。相同空間能容納的登山客人數因而減少。

登山客缺德行為 這也導致選擇「彈丸登山」的登山客愈來愈多。部分人借用廁所或防寒，擅自闖入小屋，或在登山道上打盹，甚至點起營火，時常可見這些欠公德心的行為。 此外，因接近山頂的地點擠滿人，攻頂便要排隊。小屋業者一致認為，「若有重大事故，也不感意外」，希望當局採取嚴厲措施。