富士山行山迫爆！擬建輕軌電車遏人潮 禁絕民間車輛 來回票價一萬日圓

輕軌電車計劃屬當地的「富士山登山鉄道構想」，已討論多年，隨著富士山10年前成為世界文化遺產後、登山人數有增無減而愈來愈受關注。項目構想是從富士山山腳架設輕軌至山腰五合目，除控制人流，當局亦冀把富士山升格成為更高檔觀光勝地，刺激當地經濟，並減少空氣污染。據報當局亦考慮在山上興建酒店，目前當地設有餐廳與商店，供登山遊客購買補給品。

富士山｜今夏400萬人湧富士山

今年的富士山登山季剛於本月10日結束，錄得400萬名遊客到訪，跟疫情前水平差不多，並較富士山成為世遺前多近50%。遊客眾多加上被稱為「彈丸登山」——即希望像子彈般快速登山即日來回者趨多，令富士山上垃圾大增，廁所髒亂不堪、不少設施損壞，而登山者不顧安危，不按慣常做法入住山上小屋，亦危及自身安全，增加醫療系統負擔。山梨縣官員泉正武警告，富士山長此下去「將失去魅力」，冀各方盡快落實輕軌電車計劃。有外國學者認為，富士山輕軌構思跟瑞士的登山鐵路類似，接載讓遊客前往山上度假小鎮，可減少停車場需求、對環境及山上生物有利，並可提高景點的獨特性，吸引願意花錢的遊客。