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2023-09-12 20:22:42

富士山行山迫爆！擬建輕軌電車遏人潮 禁絕民間車輛 來回票價一萬日圓

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在今年登山季最後一個周末，富士山五合目迫滿遊客。(路透社)

在今年登山季最後一個周末，富士山五合目迫滿遊客。(路透社)

日本富士山受人滿為患困擾，當局有意加快落實興建涵蓋近三分二路程的輕軌電車，禁止民間車輛登山，以控制人潮。據報輕軌電車票價將達來回1萬日圓(約532港元)，遠超目前乘車上山的約2,100日圓(約111港元)。

輕軌電車計劃屬當地的「富士山登山鉄道構想」，已討論多年，隨著富士山10年前成為世界文化遺產後、登山人數有增無減而愈來愈受關注。項目構想是從富士山山腳架設輕軌至山腰五合目，除控制人流，當局亦冀把富士山升格成為更高檔觀光勝地，刺激當地經濟，並減少空氣污染。據報當局亦考慮在山上興建酒店，目前當地設有餐廳與商店，供登山遊客購買補給品。

在今年登山季最後一個周末，富士山五合目迫滿遊客。(路透社) 富士山輕軌構想圖。(互聯網) 富士山輕軌構想圖。(互聯網)

富士山｜今夏400萬人湧富士山

今年的富士山登山季剛於本月10日結束，錄得400萬名遊客到訪，跟疫情前水平差不多，並較富士山成為世遺前多近50%。遊客眾多加上被稱為「彈丸登山」——即希望像子彈般快速登山即日來回者趨多，令富士山上垃圾大增，廁所髒亂不堪、不少設施損壞，而登山者不顧安危，不按慣常做法入住山上小屋，亦危及自身安全，增加醫療系統負擔。山梨縣官員泉正武警告，富士山長此下去「將失去魅力」，冀各方盡快落實輕軌電車計劃。有外國學者認為，富士山輕軌構思跟瑞士的登山鐵路類似，接載讓遊客前往山上度假小鎮，可減少停車場需求、對環境及山上生物有利，並可提高景點的獨特性，吸引願意花錢的遊客。

搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖)
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