熱門搜尋:
破地獄 天氣 大熊貓 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-12-02 12:56:04

富士山驚現「紅火龍」飛舞 網民驚艷：是七粒龍珠！(有片)

分享：
網民上傳「紅火龍」盤旋富士山的唯美照。(互聯網)

網民上傳「紅火龍」盤旋富士山的唯美照。(互聯網)

adblk5

日本富士山被國民奉為「聖山」，近日竟出現夢幻般的「紅火龍」奇景，雲層在夕陽映照下，像一條火龍在富士山上空飛舞，唯美景緻令人驚嘆。影片在社交網瘋傳，即引發網民熱議，有指今年是龍年，正好為富士添上神聖色彩。

日媒報道，這幕奇景在1127日傍晚出現，不少民眾從遠處目睹，紛紛拍照或拍片，再上傳社交平台「X」分享，即吸引一眾網民「朝聖」，部分畫面累計逾3,500萬次瀏覽。

上傳者：希望有好事發生

一名於當日上傳唯美照的網民留言，「日落後的山中湖，富士山頂的雲彩中，在夕陽下，它看起來像一條龍。我希望有好事發生。笑。」另一名上傳照片的網民留言，「龍的形狀很難相信是巧合。這意味著甚麼？」

adblk6
網民上傳「紅火龍」盤旋富士山的唯美照。(互聯網) 網民拍下「紅火龍」於富士山飛舞的畫面。(互聯網) 網民拍下富士山日落雲霞。(互聯網) 網民拍下富士山日落雲霞。(互聯網) 網民拍下「紅火龍」於富士山飛舞的畫面。(互聯網)

網民：富士山傳說

為免被誤認為AI生成圖片，有民眾特意從不同角度拍攝，證明這一幕並非電腦合成，而是渾然天成的美景。

有網民驚呼像是「龍神降臨」，有人直指「據說自古以來富士山頂就有龍居住」、「今年剛好是龍年」。也有網民聯想起日本人氣動漫《龍珠》，笑言「鳥山明老師現身了，是七粒龍珠」、「不知道有沒有人願望成真」。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 