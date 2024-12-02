富士山驚現「紅火龍」飛舞 網民驚艷：是七粒龍珠！(有片)

日本富士山被國民奉為「聖山」，近日竟出現夢幻般的「紅火龍」奇景，雲層在夕陽映照下，像一條火龍在富士山上空飛舞，唯美景緻令人驚嘆。影片在社交網瘋傳，即引發網民熱議，有指今年是龍年，正好為富士添上神聖色彩。
日媒報道，這幕奇景在11月27日傍晚出現，不少民眾從遠處目睹，紛紛拍照或拍片，再上傳社交平台「X」分享，即吸引一眾網民「朝聖」，部分畫面累計逾3,500萬次瀏覽。
上傳者：希望有好事發生
一名於當日上傳唯美照的網民留言，「日落後的山中湖，富士山頂的雲彩中，在夕陽下，它看起來像一條龍。我希望有好事發生。笑。」另一名上傳照片的網民留言，「龍的形狀很難相信是巧合。這意味著甚麼？」
網民：富士山傳說
為免被誤認為AI生成圖片，有民眾特意從不同角度拍攝，證明這一幕並非電腦合成，而是渾然天成的美景。
有網民驚呼像是「龍神降臨」，有人直指「據說自古以來富士山頂就有龍居住」、「今年剛好是龍年」。也有網民聯想起日本人氣動漫《龍珠》，笑言「鳥山明老師現身了，是七粒龍珠」、「不知道有沒有人願望成真」。
昨日、富士山に燃えるような龍がいた#富士山 pic.twitter.com/nKgPYzaonz— MUUA🌙｡:+* (@muua__muua) November 28, 2024
ちなみにこちらはあの映像の1分前の様子— MUUA🌙｡:+* (@muua__muua) November 29, 2024
富士山頂に龍が生まれていくところ#富士山 pic.twitter.com/trXwADq4U7