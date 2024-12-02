富士山驚現「紅火龍」飛舞 網民驚艷：是七粒龍珠！(有片)

日本富士山被國民奉為「聖山」，近日竟出現夢幻般的「紅火龍」奇景，雲層在夕陽映照下，像一條火龍在富士山上空飛舞，唯美景緻令人驚嘆。影片在社交網瘋傳，即引發網民熱議，有指今年是龍年，正好為富士添上神聖色彩。

日媒報道，這幕奇景在11月27日傍晚出現，不少民眾從遠處目睹，紛紛拍照或拍片，再上傳社交平台「X」分享，即吸引一眾網民「朝聖」，部分畫面累計逾3,500萬次瀏覽。

上傳者：希望有好事發生

一名於當日上傳唯美照的網民留言，「日落後的山中湖，富士山頂的雲彩中，在夕陽下，它看起來像一條龍。我希望有好事發生。笑。」另一名上傳照片的網民留言，「龍的形狀很難相信是巧合。這意味著甚麼？」