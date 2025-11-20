富士山「打卡LAWSON」再現亂象 泰網紅半裸車頂跳舞捱轟(有片)

日本山梨縣富士河口湖町的LAWSON便利店外，因為後方可以拍攝到壯觀的富士山美景，吸引大量遊客「打卡」，惟不時出現亂象。泰國網紅Jack Papho近日在店前一輛車的車頂上半裸跳舞，影片隨即瘋傳，不少日本及泰國網民批評其行為失禮，如今他接受所有批評並道歉，但不會刪除涉事影片。

泰網民批失禮

日媒及泰媒報道，Jack Papho於本月17日遊日期間在社交媒體Tiktok上發布一段影片，影片中他造訪河口湖町Lawson便利商店遊覽富士山美景，卻突然脫掉上衣，爬上停泊在該店前的一輛汽車，在車頂上扭腰擺臀熱舞，絲毫不顧大批遊客側目。他還在帖文中寫道，「即使有人看不起我，我也不在乎那些話。」