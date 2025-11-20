熱門搜尋:
國際
2025-11-20 16:22:37

富士山「打卡LAWSON」再現亂象 泰網紅半裸車頂跳舞捱轟(有片)

日本山梨縣富士河口湖町的LAWSON便利店外，泰國網紅Jack Papho在店前一輛車的車頂上半裸跳舞。(影片截圖)

日本山梨縣富士河口湖町的LAWSON便利店外，泰國網紅Jack Papho在店前一輛車的車頂上半裸跳舞。(影片截圖)

日本山梨縣富士河口湖町的LAWSON便利店外，因為後方可以拍攝到壯觀的富士山美景，吸引大量遊客「打卡」，惟不時出現亂象。泰國網紅Jack Papho近日在店前一輛車的車頂上半裸跳舞，影片隨即瘋傳，不少日本及泰國網民批評其行為失禮，如今他接受所有批評並道歉，但不會刪除涉事影片。

泰網民批失禮

日媒及泰媒報道，Jack Papho於本月17日遊日期間在社交媒體Tiktok上發布一段影片，影片中他造訪河口湖町Lawson便利商店遊覽富士山美景，卻突然脫掉上衣，爬上停泊在該店前的一輛汽車，在車頂上扭腰擺臀熱舞，絲毫不顧大批遊客側目。他還在帖文中寫道，「即使有人看不起我，我也不在乎那些話。」

日本山梨縣富士河口湖町的LAWSON便利店外，泰國網紅Jack Papho在店前一輛車的車頂上半裸跳舞。(影片截圖) 日本山梨縣富士河口湖町的LAWSON便利店外，泰國網紅Jack Papho在店前一輛車的車頂上半裸跳舞。(影片截圖) 日本山梨縣富士河口湖町的LAWSON便利店外，泰國網紅Jack Papho在店前一輛車的車頂上半裸跳舞。(影片截圖) 日本山梨縣富士河口湖町的LAWSON便利店外，泰國網紅Jack Papho在店前一輛車的車頂上半裸跳舞。(影片截圖)

泰高官批損害該國遊客聲譽

影片發布後，其中大多數泰國網民都批評這種行為極其不妥，在以禮貌與秩序聞名的日本更是失禮，擔心損害泰國的形象，甚至最近日本過度旅遊問題及排外情緒高漲下，恐影響在日工作留學的泰國同胞。日本媒體報導事件形容Jack Papho是「來自泰國的恥辱」，多位旅日泰國網紅也公開譴責事件。

隨著風波越演越烈，更有泰國網民呼籲泰國外交部吊銷Jack Papho的護照，還有人呼籲日本政府禁止他入境。日本駐泰國大使館的社交平台媒體帳號被大量泰國用戶評論「淹沒」，向日方稱「我們對這位泰國同胞的無禮行為深表歉意。我們非常抱歉。」泰國旅遊和體育部部長阿塔空回應事件，指這種行為會損害泰國遊客聲譽，但當局無法阻止此類行為，因這屬於個人權利範疇，惟強調政府長期倡導海外泰國公民遵守社會規範，以免做了違反當地文化或規則的事情影響國家形象。

接受批評道歉 但不會刪片

Jack Papho隨後發表回應，稱接受所有批評並道歉，但不會刪除涉事影片，強調自己想承擔責任，而不是逃避問題，並指事件是一個需要從中吸取教訓的錯誤。Jack Paph的太太也代為致歉，表示自己曾經多次勸阻，不希望他做出可能惹事的動作，並稱已要求他將影片刪除，以免造成更多負面影響。

 

遊客拍攝「富士山與LAWSON同框」照片。(互聯網) 遊客拍攝「富士山與LAWSON同框」照片。(互聯網) 遊客拍攝「富士山與LAWSON同框」照片。(互聯網) 遊客拍攝「富士山與LAWSON同框」照片。(互聯網) 遊客拍攝「富士山與LAWSON同框」照片。(互聯網) 遊客拍攝「富士山與LAWSON同框」照片。(互聯網) 遊客拍攝「富士山與LAWSON同框」照片。(互聯網) 遊客拍攝「富士山與LAWSON同框」照片。(互聯網)
日本旅遊禁忌｜公共交通/用餐/參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜公共交通禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜用餐和餐廳禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜用餐和餐廳禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜用餐和餐廳禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜參拜神社禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜一般禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜一般禮儀（am730製圖） 日本旅遊禁忌｜一般禮儀（am730製圖）

