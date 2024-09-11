富士山「本町通」成打卡熱點 遊客湧入為舊區帶來商機 餐飲店青年旅館紛紛開業

日本富士山下的「本町通」，因為懷舊氛圍配搭富士山，近年成為遊客打卡熱點，也免不了遭受「過度旅遊」(overtourism)問題困擾。然而，地方政府也看準遊客湧入帶來的商機，正著手活化舊商店街。
20新店開張
《讀賣新聞》報道，山梨縣富士吉田市區商店街「本町通」是拍攝富士山的絕佳地點之一，近年外國遊客紛紛慕名而來，觀光業興旺，有近20間餐飲及紀念品等商店新開張。
「鐵捲閘之街」由來
這裡因為隨處可見空店舖拉下的鐵捲閘，過去被稱為「鐵捲閘之街」，雖然問題叢生，但富士吉田市政府同時看好「過度旅遊」帶來的增加人流能力，已開始對有意開店的業者提供補助，希望讓本町通得以重生。市政府計劃將這條商店街打造成核心旅遊區。
「昭和風情」吸引遊客
本町通盡頭延伸處就是富士山，因此稱為「富士路」。1960年代中葉之前，這一帶是擁有電影院等設施的鬧區，但隨著汽車逐漸普及等因素，舊區持續沒落，現在街上有過百幢建築物是空屋或空店舖。然而，因為這裡可把富士山當成背景，同時拍攝到舊招牌和日式燈籠等展現日本「昭和風情」的商店街，幾年前在社交網引起話題，因而成為打卡熱點，最近單日就有逾4,000人到訪。
開新店獲政府補助
富士吉田市政府已著手進行的項目，就是讓有大量空店舖的商店街重生。市府去年6月成立以促進地區發展為目的的「社區總體營造公社」，並從10月起提供最多300萬到500萬日圓的補助金，對象是在商店街周邊空店舖開新店的業者，至今已接獲19宗申請，其中18宗將獲批。未來將開業的包括餐飲店、青年旅館、紀念品店及體驗型工作坊等。
餐飲業者大展拳腳
一名45歲男子使用補助金，最快將在10月開炭火燒烤店，他說，想將其打造成讓國內外遊客難忘的食店。他買了一幢過去曾是電器店的兩層高建築物，花了半年時間裝修，希望顧客在懷舊氛圍的店內享用串燒等美食。
商店街活化但保留懷舊感
舊區重生最大課題是，不能損害吸引遊客的「懷舊感」，因此社區總體營造公社亦對保護建築物外觀的工程提供補助。公社承辦人員水越欣一表示，希望把懷舊景觀保留的同時，將這裡打造成對遊客提供「盛情款待」的街道。