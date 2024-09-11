富士山「本町通」成打卡熱點 遊客湧入為舊區帶來商機 餐飲店青年旅館紛紛開業

日本富士山下的「本町通」，因為懷舊氛圍配搭富士山，近年成為遊客打卡熱點，也免不了遭受「過度旅遊」(overtourism)問題困擾。然而，地方政府也看準遊客湧入帶來的商機，正著手活化舊商店街。

20新店開張

《讀賣新聞》報道，山梨縣富士吉田市區商店街「本町通」是拍攝富士山的絕佳地點之一，近年外國遊客紛紛慕名而來，觀光業興旺，有近20間餐飲及紀念品等商店新開張。

「鐵捲閘之街」由來

這裡因為隨處可見空店舖拉下的鐵捲閘，過去被稱為「鐵捲閘之街」，雖然問題叢生，但富士吉田市政府同時看好「過度旅遊」帶來的增加人流能力，已開始對有意開店的業者提供補助，希望讓本町通得以重生。市政府計劃將這條商店街打造成核心旅遊區。