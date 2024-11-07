富士山「白頭」終出現　130年來最遲「初冠雪」(有片)

日本富士山最著名的「白頭」今年嚴重遲到，罕有到上月底仍未出現，已創下有紀錄以來最晚紀錄，至昨日終於降下「初冠雪」，静岡縣富士市隨即分享靚相。
綜合報道，位於山梨縣的富士吉田市發表了「富士山初雪化妝宣言」，相較於以往遲33天；去年的「富士山初雪化妝宣言」是在10月5日發表。自1894年有紀錄以來，富士山最晚觀測到「初冠雪」時間為10月26日，分別發生在1955年及2016年，如果經過甲府市的氣象台確認後，這將會是130年來以來最晚的一次。
網民紛紛發相分享富士山「初冠雪」相片
静岡縣富士市官方帳號，昨日於社交平台X發佈富士山頂被白雪覆蓋照片，表示這是市政府早上所拍攝，可見到山頂有薄薄的積雪。有網民紛紛在留言區分享自己在飛機上所拍攝的富士山山頂被雪覆蓋的相片，更有人分享縮時影片，顯示太陽升起、雲層散去時可看到富士山山頂的積雪。
ついに富士山頂に雪が積もりました！2024年11月6日朝に、富士市から撮影した富士山です。日の出とともに笠雲がとれ、積雪を確認できました。甲府地方気象台から目視で確認されれば、初冠雪となります。 pic.twitter.com/y2H3alHiaT— 藤井大地 (@dfuji1) November 5, 2024