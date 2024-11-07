富士山「白頭」終出現　130年來最遲「初冠雪」(有片)

日本富士山最著名的「白頭」今年嚴重遲到，罕有到上月底仍未出現，已創下有紀錄以來最晚紀錄，至昨日終於降下「初冠雪」，静岡縣富士市隨即分享靚相。

綜合報道，位於山梨縣的富士吉田市發表了「富士山初雪化妝宣言」，相較於以往遲33天；去年的「富士山初雪化妝宣言」是在10月5日發表。自1894年有紀錄以來，富士山最晚觀測到「初冠雪」時間為10月26日，分別發生在1955年及2016年，如果經過甲府市的氣象台確認後，這將會是130年來以來最晚的一次。