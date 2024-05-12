富士山｜遊客攻陷靜岡夢之大橋拍富士山美景 車路上拍照拖喼 居民：清晨5點到來(有片)

日本山梨縣河口湖LAWSON之亂還未平息，另一拍攝富士山美景的靜岡縣富士市「夢之大橋」也被遊客攻陷，引起當地傳媒關注。報道指，因為外國遊客在社交網上載於「夢之大橋」以富士山為背景的照片，令該處成「名勝」。與河口湖便利店LAWSON一樣，遊客太多造成擾民的情況，「夢之大橋」附近的居民稱，遊客清晨5、6點便到來，發出聲浪打擾他們睡覺。當地市議員指，遊客亦亂掉垃圾，包括空罐，甚至發現用布包著的食物盒，不知是否屬於外國遊客。

遊客除了站在樓梯或天橋行人路拍照外，還有人走到馬路中心的石壆拍照，甚至腳踩行車馬路，以及扭動身體拍短片，完全無視個人危險，也可能釀成車禍。也有遊客「拖喼」走到行車路，拍照時放在一旁的行李箱在車路上滑動。報道指，遊客來自各地、包括法國、南韓、越南和中國。來自南韓的遊客說，「這裡是拍照絕對應該要來的其中一個場所」。另一法國遊客說，社交網平台看到照片，還有很多影像，「他們以富士山為背景，從幾個地方拍攝」。