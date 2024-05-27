富士山LAWSON掛黑幕 遊客破防：在黑幕挖洞打卡

日本河口湖便利店LAWSON成為遊客拍攝富士山熱點，河口湖町公所本月21日在便利店對開的行人路前掛起黑幕，阻擋遊客打卡、衝出馬路等，但有不少人因而轉到便利店前方的停車場拍攝。小紅書網友「小美kazumi」25日上傳一段長約4秒影片，留言「富士山羅森黑幕確認，同胞還是有辦法的……」，「直接挖了個洞」。
從影片可見，雖然架起了黑幕，但仍有不少遊客前來LAWSON店前打卡。令人訝異的是，一名看似亞裔的遊客站在黑幕後方舉機拍攝，但未能清楚看到是否在黑幕上挖了洞。
網民反駁：又不是只有中國人拍
有網友質疑「有必要嗎？以為只有大爺大媽素質不好，年輕人也要這樣嗎？」、「去河口湖或坐纜車上富士見台拍不好嗎？」。有人怒言「真惹人討厭，都不讓拍還要這樣那樣的」。有人嘲諷，「一生打卡的中國人」。但也有很多網友反駁，稱「怎麼知道是中國人挖的洞？」、「又不是只有中國人拍，拍照的人多了去」。
另一LAWSON店未有行動
與此同時，距離這間LAWSON河口湖站前店約1公里的LAWSON河口湖町役場前店也有打卡人潮，還有旅遊巴帶團過來。但當地公所表示，尚未收到相關投訴，暫不會對這間LAWSON做出措施。
學者：透過社交網宣傳 把遊客分流
這兩間LAWSON店都是有人在社交網PO相後爆紅，日本城西國際大學觀光部教授佐滝剛弘認為，「只能透過社交平台進行對抗。必須讓慕名而來的遊客到其他景點時也有同樣的滿足感。河口湖不管從哪個地方都能看見富士山，可以取代的地點很多，只能透過社交網來將遊客誘導到其他地點。」