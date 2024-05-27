富士山LAWSON掛黑幕 遊客破防：在黑幕挖洞打卡

左圖：小紅書網民「小美kazumi」上傳影片，可見有人在黑幕後方拍攝。右圖：工作人員日前掛起黑幕。(互聯網、美聯社)

日本河口湖便利店LAWSON成為遊客拍攝富士山熱點，河口湖町公所本月21日在便利店對開的行人路前掛起黑幕，阻擋遊客打卡、衝出馬路等，但有不少人因而轉到便利店前方的停車場拍攝。小紅書網友「小美kazumi」25日上傳一段長約4秒影片，留言「富士山羅森黑幕確認，同胞還是有辦法的……」，「直接挖了個洞」。

從影片可見，雖然架起了黑幕，但仍有不少遊客前來LAWSON店前打卡。令人訝異的是，一名看似亞裔的遊客站在黑幕後方舉機拍攝，但未能清楚看到是否在黑幕上挖了洞。