富貴女律師搞「公屋派對」平民急凍食品做主題 稱食完要胃藥 被轟歧視急刪文

英國一名生於富裕家庭的35歲女律師默加特洛伊德(Sophie Murgatroyd)近日在社交媒體分享她舉辦的「公屋晚餐」主題派對，菜單是大量平民急凍食品，她並標籤說「我需要胃藥」。貼文令網民口誅筆伐，認為她冒犯、歧視，她最終刪帖平息「民憤」。

在柴郡富裕地區執業的默加特洛伊德，在派對中端出多款廉價超市食品，例如Fray Bentos肉批、雞塊及午餐肉炸餅、馬鈴薯華夫餅、脆皮煎餅及笑臉薯餅等英國平民家庭常見急凍食品，甜點則是價廉物美的Viennetta雪糕批及布甸。