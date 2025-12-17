富貴女律師搞「公屋派對」平民急凍食品做主題 稱食完要胃藥 被轟歧視急刪文

英國一名生於富裕家庭的35歲女律師默加特洛伊德(Sophie Murgatroyd)近日在社交媒體分享她舉辦的「公屋晚餐」主題派對，菜單是大量平民急凍食品，她並標籤說「我需要胃藥」。貼文令網民口誅筆伐，認為她冒犯、歧視，她最終刪帖平息「民憤」。
在柴郡富裕地區執業的默加特洛伊德，在派對中端出多款廉價超市食品，例如Fray Bentos肉批、雞塊及午餐肉炸餅、馬鈴薯華夫餅、脆皮煎餅及笑臉薯餅等英國平民家庭常見急凍食品，甜點則是價廉物美的Viennetta雪糕批及布甸。
她在帖文寫道「今晚主題是『公屋晚餐』(council estate dinner」，令輿論嘩然。有人認為她的說法「充滿貶意」、「品味低劣」、「對公屋居民極不尊重」、「把特定食物與社會階級掛鉤，相當冒犯」；另有人說「很多背負房貸的家庭，甚至負擔不起這些食物」，但她卻以此來開玩笑。
反駁稱「我不是墨西哥人 也吃墨西哥菜」
面對輿論壓力，默加特洛伊德雖刪除貼文，但同時又向英媒堅稱：「出席派對者包括在公屋成長的朋友，無人感到被冒犯」，「我來自哪裡，吃甚麼食物，這些都不重要。就像我上周吃了墨西哥菜，但我並不是墨西哥人一樣。如果人們想去農產品商店購物，我不會因為他們不是在農場長大就感到冒犯」。3歲就擁有私人馬匹的她，過去受訪時曾強調購屋首重「馬廄空間」。其官網自稱「敢於發聲推動法制改革」，但據報有法律同業在論壇批評她「離地」(out of touch)、「靠祖蔭的特權階級」。