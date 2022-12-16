富貴逼人｜公司交換禮物獲得彩票　美婦不抱期望竟中136萬元

聖誕將至，不少人對公司派對交換禮物都感到又愛又恨，最怕花盡心思卻換來毫無誠意的禮物。美國1名女子在公司交換禮物就獲得2張彩票，雖然不至於是垃圾禮物類，亦無感到興奮，因為自覺沒有運行，詎料中得17.5萬美元(折合約136萬港元)大獎，轟動全公司。

綜合報道，美國肯塔基州路易斯威爾市女子Lori Janes周二(13日)參加公司交換禮物活動時，發現最想要、她認為最實際的25美元禮物卡被人抽走，相反自己卻換來2張各自價值10美元刮刮樂，令她頓然失望，她對彩票不抱期望，所以原本把算將它收起，直至到不知何年何月有心情時才處理，不過在場的同事都興奮地催促她即場刮開，她只滿足大家意願刮票，她刮開第一張彩票時中了50美元，心情當然立即好過來，但沒想到，當刮開第二張彩票時，竟然中得17.5萬美元大獎。

Lori Janes形容當時她開心得幾乎瘋掉。(Twitter)