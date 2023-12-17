寒流襲日本南韓 首爾零下12.4 明天更凍體感零下18度

日本和南韓遭到寒流吹襲溫度急降。南韓昨已發出寒冷警告，首爾今晨氣溫跌至攝氏零下12.4度，為入冬以來最低溫，預料明日早上天氣更寒冷，體感溫度在零下18度以下。首爾市面民眾都穿上厚衣，戴上帽子、頸巾和手套保暖，漢江岸邊的樹木也出現冰掛。

受南下北極寒流影響，南韓本周預期會持續受極端寒冷天氣籠罩。南韓北面地區江原道香爐峰錄得全國最低溫零下24.2度，沿岸地區大關嶺地區最低氣溫為零下16.8℃，最低體感溫度更是跌至零下29.7℃。其他主要城市也被嚴寒籠罩，大田零下11.9℃、水原零下11.3℃、江陵零下9.4℃、全州零下8.4℃、大邱零下7.2℃、釜山零下5.1℃等。西岸和濟州島降下逾20厘米雪量，濟州島今早有10班航班須取消、3班延誤。當局也警告駕駛者小心路面結冰濕滑，昨晚天安市有巴士在積雪路面行駛時失控滑行撞向街邊燈柱，幸無造成傷亡。另外，前晚一列行駛中的高速列車玻璃窗遭碎石擊中現裂痕，當時車內有788名乘客。列車公司稱，雙層玻璃窗僅外層碎裂並不構成安全問題，並指因氣溫驟降令玻璃強度減弱，列車行駛時與碎石相撞令玻璃碎裂。