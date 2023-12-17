熱門搜尋:
天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 馬國明湯洛雯結婚 旅發局餐飲消費券 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-17 19:21:44

寒流襲日本南韓 首爾零下12.4 明天更凍體感零下18度

分享：
南韓

寒流襲日本南韓｜首爾周日早上錄得入冬以來最低溫攝氏零下12.4度。(互聯網)

日本和南韓遭到寒流吹襲溫度急降。南韓昨已發出寒冷警告，首爾今晨氣溫跌至攝氏零下12.4度，為入冬以來最低溫，預料明日早上天氣更寒冷，體感溫度在零下18度以下。首爾市面民眾都穿上厚衣，戴上帽子、頸巾和手套保暖，漢江岸邊的樹木也出現冰掛。

受南下北極寒流影響，南韓本周預期會持續受極端寒冷天氣籠罩。南韓北面地區江原道香爐峰錄得全國最低溫零下24.2度，沿岸地區大關嶺地區最低氣溫為零下16.8℃，最低體感溫度更是跌至零下29.7℃。其他主要城市也被嚴寒籠罩，大田零下11.9℃、水原零下11.3℃、江陵零下9.4℃、全州零下8.4℃、大邱零下7.2℃、釜山零下5.1℃等。西岸和濟州島降下逾20厘米雪量，濟州島今早有10班航班須取消、3班延誤。當局也警告駕駛者小心路面結冰濕滑，昨晚天安市有巴士在積雪路面行駛時失控滑行撞向街邊燈柱，幸無造成傷亡。另外，前晚一列行駛中的高速列車玻璃窗遭碎石擊中現裂痕，當時車內有788名乘客。列車公司稱，雙層玻璃窗僅外層碎裂並不構成安全問題，並指因氣溫驟降令玻璃強度減弱，列車行駛時與碎石相撞令玻璃碎裂。

寒流襲日本南韓｜本州北海道大雪吹強風

日本方面，受低壓系統影響，日本本州及北海道多處地方降大雪和現強風。北海道札幌降大雪令市中心白茫茫一片，市郊小金湯3小時降雪量達11厘米。日本氣象廳預料，東部和北部近日本海沿岸地區今晚至明日將有大風雪，其中新潟縣和北海道在24小時內的降雪量將達到60至70厘米，並有時速80至120公里的陣風。

南韓 南韓 南韓 南韓 南韓 寒流襲日本南韓 南韓 南韓 南韓 寒流襲日本南韓 南韓 南韓 日本 日本 日本
保暖方法丨日本人袪寒智慧 「頭寒足熱」身體變暖 改善寒底 保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖） 保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖） 保暖方法丨醫生教路：3招袪寒 可保「頭寒足熱」（am730製圖） 廿四節氣｜大雪冬天養生保暖方法，防止寒邪入侵（am730製圖） 廿四節氣｜大雪冬天養生保暖方法，防止寒邪入侵（am730製圖） 廿四節氣｜大雪冬天養生保暖方法，防止寒邪入侵（am730製圖） 廿四節氣｜大雪冬天養生保暖方法，防止寒邪入侵（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受