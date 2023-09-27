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國際
2023-09-27 04:30:16
日報

實施一個月 暫告一段落 日停止每天公布魚類輻射檢測

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福島核污水

福島核廠料最快月底展開第二輪核污水排放。(路透社)

日本水產廳在東電福島第一核電廠上月9日起將核污水排海以來，原則上每日也會公布魚類所含放射性物質氚濃度的分析結果。當局周一公布在福島縣捕獲的兩條比目魚均未檢出氚後，昨再無更新。日媒指，歷時一個月的每日公布檢測安排，暫告一段落，當局稍後會決定公布頻率及是否加入中文發布。

日媒報道，水產廳從8月26日起公布每日檢測結果，至本月25日即周一為止，歷時一個月，有關安排於周二起暫告一段落。當局期間檢測了7個品種、共64條魚，氚濃度均未達檢測下限，結果一直是「未檢出」。報道指，公布每日檢測結果的目的，是為幫助改善日本在國內外的形象，之前以日語及英文公布，目前正考慮是否增加中文公布。
 

福島核污水

日本水產廳周一仍有在網站公布每日檢測結果。(互聯網)

日方冀今年檢測180份樣本

報道並指，水產廳委託海洋生物環境研究所在宮城縣多賀城市設置的據點，除惡劣天氣外，對周邊海域的代表性魚類比目魚等採樣。水產廳計劃於今個年度內，檢測共約180份樣本，今後的採樣位置，預計暫時維持在距離核污水排放口5公里內的兩處。

日本覓其他地區加工帆立貝輸美

另外，《日本經濟新聞》報道，內地全面禁止日本水產品進口以作反制以來，禁令亦影響到銷往美國的水產品。報道指，禁令頒布前，大部分日本帆立貝先輸往內地，在當地進行去殼等加工工序，再銷往美國。去年日本帆立貝經內地加工後再銷美的金額達1億美元(約7.8億元)。據稱美國正與日本政府合作，讓日本水產業者借助泰國、越南及台灣等地區經美國認證的加工廠，減少對內地水產加工的依賴。

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