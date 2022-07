實測｜廚櫃放垃圾食物2年 實測會否變壞 結果嚇人一跳

有冇想過吃快餐等「垃圾食物」(junk food),其實是吃了甚麼「落肚」?英國有主婦做了一項結果令人驚訝的有趣實驗,女網友「@elifgkandemir」在TikTok分享影片,稱家裡一個廚櫃「塞滿了不會變壞的食物」。

Elif說,她的媽媽是營養師,為了證明快餐等垃圾食物經過長時間也不會變壞,過去2年收集了如麥當勞漢堡包、薯條、薯片、薄餅、香腸卷、果汁軟糖和冬甩等「超加工食物」(ultra-processed foods),放進廚櫃裡儲存,「大部分食物是她過去2年收集的,所以有1至2年歷史」。但出奇地,這些食物至今看來保存完好、沒有腐壞,在快餐店如果再端上餐桌,客人可能沒發現不妥。

Elif指出,超加工食物長年佔英國消費市場8成份額,「8成英國民眾正在吃這些食物,大概不知道他們在吃些甚麼,在BBC早前播放的紀錄片What Are We Feeding Our Kids(我們給孩子吃些甚麼)中,Dr Chris van Tulleken吃這些食物吃了一個月,有毀滅性的後果」。在去年這輯紀錄片中,Dr Chris van Tulleken為了實測超加工食物如何影響健康,他吃了4星期快餐等垃圾食物,結果他體重增加,且出現便秘、頭痛、胃酸倒流等不適。