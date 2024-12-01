寧願賣車賣樓也不忍心解僱員工 大馬暖心老闆：這兩個字很難說出口

馬來西亞一名老闆寧願賣樓、賣車來彌補生意虧損，也不忍心解僱員工。此為配圖，與事件無關。(互聯網)

有多些這樣的老闆就好了……馬來西亞一名老闆經營的公司出現重大虧損，他寧願賣車、賣樓，將加密貨幣全數賣掉，也不忍心解僱員工。

大馬媒體「星洲網」報道，這名暖心老闆自2011年起創業，經營速遞、洗車等3種業務，但速遞公司近日面臨嚴重虧損，每月都蝕錢。老闆坦言，「最大錯誤就是開了這家速遞公司」，未能吸引客戶使用服務。

老闆：2024是艱難的一年

老闆感嘆，「2024年是非常艱難的一年」。為了彌補生意損失，他被迫賣樓套現，稱「已賣掉2016年在雪蘭莪州購入的房子……去年也把所有加密貨幣賣掉」。