寧願賣車賣樓也不忍心解僱員工 大馬暖心老闆：這兩個字很難說出口

有多些這樣的老闆就好了……馬來西亞一名老闆經營的公司出現重大虧損，他寧願賣車、賣樓，將加密貨幣全數賣掉，也不忍心解僱員工。
大馬媒體「星洲網」報道，這名暖心老闆自2011年起創業，經營速遞、洗車等3種業務，但速遞公司近日面臨嚴重虧損，每月都蝕錢。老闆坦言，「最大錯誤就是開了這家速遞公司」，未能吸引客戶使用服務。
老闆：2024是艱難的一年
老闆感嘆，「2024年是非常艱難的一年」。為了彌補生意損失，他被迫賣樓套現，稱「已賣掉2016年在雪蘭莪州購入的房子……去年也把所有加密貨幣賣掉」。
老闆打算讓其中一間公司結業，但內心是痛苦掙扎，因為11名員工將會失業，「當想到要結束生意，就會很難過，我該怎樣面對這11名員工呢？其中一人從單身時就跟著我工作，現在已成家立室，還用我發的薪水買車，要說出『解僱』這兩個字真的很難」。
老闆善心感動網民
因為資金緊絀，老闆每月都付不起供車的費用，已與車行接觸，準備賣車，但仍要支付不少相關款項。
報道引起網民關注，許多人被這位痛惜員工的老闆感動，也有不少人提出建議，希望幫助老闆解困。有人建議「去找銀行處理貸款問題，告知不打算繼續履行貸款協議，貸款專員便會提供解決方案」。有人提出，「若付不起錢，可考慮出租車輛，所得車租便可用來支付銀行貸款」。