寵物美容師12年來無間斷將愛犬染成七彩 打造人氣狗狗(多圖)

雷切爾在狗狗身上繒畫馬里奧、Princess Peach和貓頭鷹等公仔，讓鄰居狗狗也當上模特兒。(互聯網)

美國俄亥俄州寵物美容師雷切爾(Rachel Vedder)的13歲狗狗Kitty是她的「藝術作品」，過去12年，她一直將Kitty染成五顏六色，又設計不同的搶眼造型，讓Kitty大受街坊歡迎，成為「社區紅狗」。

雷切爾接受英媒訪問，表示她替Kitty染色，來「襯番」自己一頭七彩繽紛的染髮，亦喜歡幫牠搞可愛或藝術造型，例如會在牠背部畫上經典電玩「超級馬里奧」的主角馬里奧和Princess Peach等。

雷切爾說，她一直希望將狗狗變成藝術品，收養Kitty，牠就成了最完美的模特兒。Kitty剛到家時十分「怕醜」，但自從幫牠染色後，無論與人類或其他狗狗接觸，或日常生活，都變得自信得多。她帶Kitty外出散步，「很多人都喜歡Kitty的染色毛毛，牠亦很愛受人注視」，很多人幫Kitty拍照，Kitty醒神地坐在開篷車裡，人們會離遠拍攝，牠大受街坊歡迎，是社區裡的人氣狗狗。