寵物魚識打機!?登入飼主任天堂帳戶換頭像還碌卡500日圓

日本有寵物魚識打機，還揚名國際！美國有線新聞網絡(CNN)報道，日本一名打機YouTuber在魚缸中安裝先進的動感偵測追蹤軟件，讓所養的燈魚(tetra)可遙遠控制任天堂Switch(Nintendo Switch)的主機。他離開了一會，豈料燈魚不但登入其任天堂帳戶換了個人頭像，還設立了一個PayPal付款帳戶，從那名YouTuber的信用卡過數500日圓(約30港元)。

任天堂Switch｜全程直播 信用卡個人資料外洩

YouTuber「Mutekimaru」(無敵丸)與一群燈魚一起打機在電子遊戲界創出名堂，他本月初直播玩 Pokémon遊戲，期間出現糸統錯誤返回主頁，他遂行開休息，但燈魚因本能繼續在魚缸內游來游去「打機」。在接下來的7小時，牠們誤打誤撞更改Mutekimaru的任天堂帳戶名稱，繼而兩度登入玩家購買遊戲及其他下載內容的任天堂商店，並且成功同意合約條款，下載了新的頭像，又設立了PayPal帳戶，向牠們飼主Mutekimaru發出電郵。

不止如此，Mutekimaru事後上載片段稱，燈魚還從他的信用卡過了500日圓到其任天堂帳戶，在過程中曝露了他的信用卡資料。網友全程觀看了這場「意外騎劫」，引來數千個留言，事件也在社交網Twitter瘋傳，不少網友對事件感到神奇。Mutekimaru表示，已聯絡任天堂解釋來龍去脈，要求退回500日圓給他。報道指，在 2020 年，Mutekimaru的魚群共用了3,195小時，成功破解Pokemon Sapphire遊戲成為一時話題。